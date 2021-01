Senac Amapá oferta cursos gratuitos para Macapá e Santana

São 12 cursos de qualificação profissional, voltados ao comércio, informática e outros segmentos, com inscrições on-line

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, oferta 12 cursos totalmente gratuitos, divididos em Macapá e Santana, provenientes do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições acontecem na quarta-feira (13) para as vagas em Macapá e na quinta-feira (14), para as vagas destinadas à Santana. Ambas iniciam a partir das 10h, e são realizadas no endereço eletrônico http://send3.ap.senac.br/send3/site/psg. O edital já está disponível no site do Senac Amapá.

Para a unidade de Macapá, o PSG oferta os cursos de Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos, Administrador de Redes, Porteiro e Vigia no turno da manhã e Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Operador de Computador, Organizador de Eventos, Cuidador Infantil e Recepcionista em Serviços de Saúde.

A comunidade de Santana é contemplada com os cursos de Representante Comercial, Assistente De Secretaria Escolar e Recreador.

Veja também:

Enem: em rede social, MEC dá pistas sobre possível tema da redação

Anvisa abre consulta pública sobre reprodução humana assistida

OMS: 15 países no mundo ainda não registraram casos de covid-19



Os candidatos devem atender aos requisitos do PSG, como ter renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos, ser aluno matriculado ou egresso da educação básica, entre outros.

O resultado do processo seletivo será divulgado na sexta-feira (15), às 14h. Para a classificação, é levado em consideração a hora, os minutos e os segundos da inscrição on-line no curso escolhido pelo candidato.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

Contato para entrevistas:

Andréa Maciel (Coordenadora de Comunicação) – (96) 99207-7636 / 991629993

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...