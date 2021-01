Enem: em rede social, MEC dá pistas sobre possível tema da redação

“Spoiler, eu não posso dar, mas segue uma dicazinha para vocês”, dizia publicação

Estudantes que farão a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e seguem as redes sociais do Ministério da Educação (MEC) foram surpreendidos com dicas sobre o possível tema da redação do Enem 2020, área da prova que gera mais apreensão entre os participantes.



Ontem (05), o MEC abriu uma caixa de perguntas na ferramenta Stories, do Instagram oficial do Órgão, para interagir com estudantes que poderiam tirar dúvidas sobre as provas que serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, para quem escolheu a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para a versão digital.



Muitas perguntas se concentraram no tema da redação. Contudo, a informação é proibida de ser divulgada antes do início das provas, para garantir a igualdade entre os participantes. Ainda assim, foi publicada uma resposta com a promessa de uma “dicazinha”.



“Vocês pediram spoiler sobre a redação do Enem. Spoiler, eu não posso dar, mas segue uma dicazinha para vocês”, escreveu o MEC na publicação.



A pista dada pelo Ministério destaca a importância da competência 4 do manual de correção da redação do Enem, que avalia se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação do texto. Em seguida, o MEC fez outra postagem ressaltando os investimentos feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na formação de professores.



Essa não é a primeira vez que o Ministério da Educação usa as redes sociais para dar pistas sobre o tema da redação. Desde 2017 o MEC e o Inep divulgam dicas dos temas de redação do Enem.

Cronograma Enem 2020

Prova impressa: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

