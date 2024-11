Governo do Amapá promove ‘ aulão show’ preparatório para o Enem 2024

O Governo do Amapá promove na sexta-feira, 1º de novembro, o primeiro dia do “aulão show” preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão. A programação reunirá cerca de 6 mil estudantes de 53 escolas da rede pública estadual.

A abertura dos portões será às 11h, e a revisão dos conteúdos para as provas será das 13h às 18h. O objetivo é auxiliar os alunos que estão em fase de conclusão do ensino médio, para maratona de exames que define vagas nas universidades públicas do país. Este ano, o Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

Os aulões fazem parte do programa Central do Enem, que funciona durante todo ano em escolas polos dos municípios de Macapá e Santana. Este ano a programação será transmitida para todos os municípios pela Rádio Difusora de Macapá e pela internet, no canal no Youtube da Seed.

Local: Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão

Data: 01/11/2024 às 13h0

Endereço: Av. Ivaldo Veras, bairro Jardim Marco Zero, em Macapá.

Contato: Cássia Lima: (96) 98104-9355 | Léo Nilo: (96) 98801-1129

Agência de Notícias do Amapá

