41 modelos de celulares ficarão sem WhatsApp em abril; veja se o seu está na lista

Veja agora lista de celulares que não conseguirão mais utilizar o WhatsApp.

Ficar sem WhatsApp é muito desagradável, porém usar celulares que não aceitam WhatsApp é um problema comum. A ausência do aplicativo significa que os usuários não podem se comunicar com seus amigos e familiares.

A principal razão para esse problema é que o telefone possui um sistema operacional mais antigo, o que impede a instalação do WhatsApp nele. Todos os anos, o famoso aplicativo de mensagens deixa de oferecer suporte para alguns modelos de celular, tendo em vista que o número de usuários desses aparelhos é baixo e o custo de manutenção é elevado.

O grupo Meta determina quais serão os celulares que não vão mais receber o WhatsApp com base na versão do Android. Os usuários desses telefones serão forçados a atualizar seus telefones já que a empresa simplesmente deixará de oferecer suporte.

O grupo WhatsApp, que é um subconjunto da equipe do grupo Meta, determinou que, a partir de 30 de abril de 2022, dispositivos com os seguintes sistemas operacionais Android não receberão mais suporte do WhatsApp:

• Android 1.0;

• Android 2.0;

• Android 3.0;

• Android 4.0.

Dessa forma diversos aparelhos vão deixar de receber suporte do WhatsApp. Confira agora a lista de aparelhos que não vão aceitar o WhatsApp a partir de 30 de abril de 2022:

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

