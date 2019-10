Seminário de Agroecologia acontece no Sebrae nesta sexta (1º)

Evento gratuito apresenta iniciativas agroecológicas para produtores rurais das comunidades do km9, Distrito do Coração, Vila do Trem, Curralinho, Mini Polo da Fazendinha e Itaubal. O objetivo é o repasse de informações quanto às técnicas de produção agroecológica e forma de acesso a certificação orgânica, por meio da Organização de Controles Sociais (OCS)

Jamille Rosa

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza o Seminário de Agroecologia. O evento é dividido em painéis e visita técnica, que acontece tanto na sede do Sebrae em Macapá, localizada na avenida Ernestino Borges, 740 – Laguinho, quanto no Distrito do Coração, na sexta-feira (1º), das 9h às 12h, e das 14h às 18h. As inscrições para os painéis são realizadas presencialmente no seminário.

De acordo com a analista da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae – Agronegócio e Industria (UAC/Agrin), Ariela Ferreira, o principal foco no seminário, é a produção agroecológica e a forma que o produtor rural pode adquirir a certificação, por meio da Organização de Controle Social (OCS). “É muito importante disseminar a informação, pois com alguns ajustes no trato da produção da propriedade, é possível, futuramente, termos essa produção orgânica disponível para a população, pois há um mercado consumidor crescente”, disse a analista da UAC-Agrin, Ariela Ferreira.

OCS

A OCS garante ao consumidor, uma produção orgânica, e para isso, emite um certificado impresso, que indica o nome da propriedade, número de cadastro para consulta no site da organização, e o nome relacionado com o que ele produz. Com o certificado, o produtor rural pode tanto comercializar os produtos em feiras livres, quanto por meio de programas do governo e de alimentação escolar, pois a certificação agrega valor ao produto.

Programação

O Seminário de Agroecologia conta com quatro (4) painéis, entre eles, Inovação na Horticultura Agroecológica; Mercado para Produção Agroecológica; Comissão de Orgânicos (Cporg); e com o Caso de Sucesso – Produtor Paraense: José de Sousa Cunha.

Visita

Na ocasião, ocorre a visita técnica de 80 produtores rurais, à propriedade Julião Petruchio, localizada no Distrito do Coração, e que já utiliza as práticas agroecológicas na produção. O objetivo da visita, é viabilizar a troca de informações e demonstrar as técnicas adotadas na propriedade. Na oportunidade, contaremos com o apoio técnico do extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Marcelo Neves.

Parceiros

O Seminário de Agroecologia, realizado pelo Sebrae no Amapá, conta com a parceria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e a Comissão de Produção Orgânica (Cporg).

Fonte: Abiorj

