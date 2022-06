Ex-estagiário da CEA é indiciado por 19 estelionatos em Macapá

A Polícia Civil do Amapá, por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção (DECCOR), indiciou um homem de 33 anos de idade, pela prática de crimes de estelionato.



De acordo com o Delegado Manoel Pacheco, 19 crimes de estelionato foram praticados por um ex-estagiário da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), responsável pela distribuição de energia no estado do Amapá. Os crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020, à época, a CEA era uma sociedade de economia mista.



“O indiciado, que trabalhava no setor de cancelamento da CEA, falsificava decisões judiciais e as encaminhava para homologação. Essa decisões inexistentes isentavam o consumidor de débitos, parcelavam débitos ou determinavam que a CEA deixasse de suspender o fornecimento de energia para consumidores com débitos. O indiciado cobrava valores dos consumidores para realizar os procedimentos, tendo auferido mais de R$ 100 mil. Ao todo, foram instaurados 19 inquéritos policiais, que estão sendo relatados com o indiciamento do ex-estagiário pela prática do crime de estelionato. O estelionatário enganava tanto o consumidor quanto a CEA, que teve um prejuízo de mais de R$ 150 mil. Alguns consumidores tinham ciência da fraude e também poderão responder criminalmente”, explicou o Delegado.



O Delegado informou ainda que o indiciado sempre recebia os valores em espécie para não demonstrar movimentação bancária e, por ser acadêmico do curso de Direito, utilizava do conhecimento jurídico que possuía para confeccionar tais decisões.



O indiciado, que já responde pela prática de outros crimes de estelionato, ficou em silêncio durante o interrogatório.

Os inquéritos policiais serão concluídos e encaminhados ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.

