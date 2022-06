Servidores do Estratégia Saúde da Família de Macapá terão parcela do 13º antecipado

Pagamento injetará cerca de R$ 1.079 milhão na economia macapaense.

Mais de mil servidores da saúde, que integram o programa do governo federal Estratégia Saúde da Família (ESF), receberão nesta sexta-feira (10), a primeira parcela do 13º salário. Com o pagamento, serão injetados cerca de R$ 1.079 milhão na economia de Macapá.

“É mais uma política de valorização do servidor público. É a primeira vez que o pagamento do 13º salário para os profissionais da saúde, que fazem parte de programas do governo federal, é antecipado. Em outros anos, eles recebiam de uma só vez em dezembro. Com isso, vamos movimentar também a economia do município”, detalha o prefeito Dr. Furlan.

Os servidores contemplados fazem parte do Estratégia Saúde da Família, como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Saúde Bucal, Equipe Multiprofissional de Apoio, Equipe Multiprofissional de Atenção e Consultoria na Rua.

“Esse pagamento é motivado pelo trabalho realizado nesta gestão. Conseguimos organizar e incorporar os servidores na folha, junto com os demais servidores. Com certeza, o reconhecimento e a sensibilidade do prefeito foi o fator decisivo para trabalharmos no pagamento da primeira parcela”, explica a secretária municipal de Gestão, Fernanda Cabral.

Os demais servidores públicos municipais também serão contemplados com o adiantamento do 13º salário. O pagamento acontece nesta sexta-feira (10).

Valorização dos servidores municipais

Por meio de diversas ações, a Prefeitura de Macapá valoriza o funcionalismo público. Em março, o prefeito Dr. Furlan anunciou o reajuste salarial linear de 10,06% para 13.710 servidores. Além disso, no mês de maio, 175 servidores que recebiam abaixo do salário mínimo tiveram correção salarial contemplado pelo Programa de Reenquadramento Diferenciado.

A proposta do Projeto de Lei de revisão do estatuto da Guarda Municipal foi aprovada no dia 11 de março pela corporação. O projeto estabelece um plano de carreira com perspectiva de promoções, novo regulamento disciplinar, reclassificação salarial, alteração na carga horária para horas ordinárias e também a tabela de vencimentos com ganhos para aposentadoria.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...