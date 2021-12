Conselho Superior do MP-AP empossa promotora Marília de Oliveira como titular da 2ª Promotoria de Oiapoque

Na 362ª Reunião, o Conselho Superior do Ministério Público do Amapá (CSMP/MP-AP) empossou nesta segunda-feira (13), para a entrância inicial pelo critério de merecimento, a promotora de Justiça Marilia Augusto de Oliveira Plaza, como titular da 2ª Promotoria de Justiça do município de Oiapoque. A sessão, ocorrida de forma híbrida, foi presidida pela procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, com participação do corregedor-geral, Jair Quintas, e dos conselheiros, procuradores de Justiça Nicolau Crispino (virtualmente), Joel Chagas e Estela Sá, sendo secretariada pelo promotor de Justiça Vinicius Carvalho.

Com a posse, a promotora, com quatro anos de carreira ministerial, deixa de ser substituta. Os conselheiros destacaram a atuação da empossada, reafirmando as qualidades e colocando-se à disposição para orientar no que for preciso. Os procuradores de Justiça foram unânimes sobre o alto nível do trabalho da Dra. Marília e ressaltaram que ela sempre foi disciplinada e empenhada, com todos os critérios para trabalhar pelo município transfronteiriço e defender os direitos coletivos da sociedade de Oiapoque.

“É um privilégio titularizar em uma promotoria, com 4 anos de atuação. Estou aqui graças a muitas pessoas, agradeço a todos que colaboram diariamente com esse sucesso”, ressaltou a promotora de Justiça empossada.

A PGJ do MP-AP destacou a posse de Marília Plaza como membro da instituição, em 2017, por meio de concurso público, já delegada de polícia e defensora pública, destacando possuir experiência e competência para a execução de suas atividades em favor da população amapaense.



“Estou muito feliz pela promoção da Dra. Marília, pois ela já trabalhou em outros órgãos da Justiça e tem uma visão aprimorada do Sistema Judiciário. Ela sempre se mostrou uma promotora de Justiça vocacionada e já provou sua capacidade técnica ao longo de sua trajetória. Meus parabéns por mais esse passo na carreira ministerial. A Procuradoria-Geral de Justiça estará sempre à disposição, proporcionando as melhores condições de trabalho para atuar em benefício da sociedade”, parabenizou Ivana Cei, e desejou sucesso no novo desafio profissional.



A posse contou ainda com a presença da procuradora de Justiça Judith Teles, coordenadora-geral dos Centros de Apoio Operacional do MP-AP.

