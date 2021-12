MacapáLuz e Semob fazem vistoria em obras no Bailique

Na ocasião, a Comel foi até o campo de futebol da Vila Progresso que será transformado em arena.



No sábado (11), os secretários municipais de Iluminação Pública, José Rigamonti, e de Obras e Infraestrutura Urbana, Cassio Cruz, estiveram no distrito do Bailique para, entre outras coisas, visitar a obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bailique, instalada na Vila Progresso.

A visita começou na UBS, quando os secretários vistoriaram desde o andamento da iluminação da área de entorno até a execução da obra, que está prevista para ser entregue no final de dezembro.

“Instalamos 14 postes de fibra e aproximadamente 60 pontos de luz. Toda iluminação da área de entorno da UBS, escola e também das pontes do distrito que funcionam através da energia solar e independente da rede pública”, diz o secretário municipal de Iluminação Pública, José Rigamonti.

Rigamonti destaca que em 2021 a Secretaria Municipal de Iluminação Pública (MacapáLuz) já substituiu 100% da iluminação da Vila Progresso, Macedônia e Jaranduba. “As demais comunidades serão atendidas a partir de 2022 e a nossa expectativa é fazer essa substituição até fevereiro”, completou.

Cássio Reis diz que a UBS já está em fase de acabamento e com 80% das obras concluídas. “A equipe já está ajustando detalhes da parte elétrica, colocação do forro, pintura e instalação do piso vinílico. Toda equipe está dedicada e percebemos um cuidado muito grande dos trabalhadores em entregar uma obra de excelência para comunidade”, destacou.

Além disso, o secretário disse que a pasta já fez o levantamento topográfico e a sondagem do solo visando a construção de passarelas de concreto, que será feita com emenda do senador Lucas Barreto. “Ainda esse mês vamos assinar a ordem de serviço da construção da passarela do Carneiro, que será feita com emenda da então deputada Janete Capiberibe”, afirmou.

Para o carpinteiro Gleifson Amanajás, 36 anos, a avaliação é positiva sobre as entregas que a Prefeitura de Macapá vem fazendo no distrito. “Nosso posto de saúde já não atendia mais as nossas necessidades e em breve teremos uma UBS nova. Quanto à iluminação, ficamos muito tempo sem energia e a essa mudança que foi feita estão nos ajudando muito”, disse.

Visita ao campo da ComunidadeO gestor da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), Cleudo Santos, também acompanhou a comitiva e na ocasião foi até o campo da Vila Progresso, que será transformada em arena de grama sintética. A iniciativa está em fase de licitação e terá a ordem de serviço assinada ainda no primeiro semestre de 2022. O obra custará R$ 951 mil e será feita com emenda do senador Lucas Barreto.

“Esse será um momento histórico para a comunidade e reforçará a importância e o compromisso que temos com o munícipe, mesmo aqueles que estão longe do centro urbano”, disse Cleudo Santos.

