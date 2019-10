Macapá sedia Congresso Internacional de Medicina Natural da Amazônia

Com uma programação voltada para medicina natural, alimentação saudável e meio ambiente, Macapá sediou no período de 28 a 30 de setembro, no Sebrae, o I Congresso Internacional de Medicina Natural da Amazônia (Conimazon). O evento teve como tema “Meio Ambiente, Práticas Integrativas e Terapias Complementares”.

O congresso recebeu apoio da Prefeitura de Macapá e reuniu interessados em medicina natural, estudantes de medicina alopata e pesquisadores internacionais, para discutir as novas dinâmicas de atuação profissional sobre o conhecimento tradicional, produtos naturais, terapias em saúde e pesquisas científicas na Amazônia. Durante os três dias de evento, foram feitas palestras, workshops, minicursos, mesas redondas, feira de produtos naturais e artefatos indígenas, e de gastronomia vegana.

Segundo Ana Pires, pesquisadora e organizadora, o Conimazon foi uma oportunidade de realizar intercâmbio científico entre pesquisadores, estudantes e entusiastas da medicina alopata e medicina natural. “O congresso é uma oportunidade de mostrar cientificamente que é possível aliar a medicina tradicional e práticas naturais de saúde. Estamos em uma localização privilegiada dentro da Amazônia. Temos que aprender a usufruir disso e melhorar nossa saúde e qualidade de vida”, pontuou Ana Pires, que também possui um Spa vegano no centro de Macapá.

O evento encerrou na noite de segunda-feira, 30, com uma palestra sobre inteligência emocional, seguido pelo show musical dos cantores amapaenses Val Milhomem e Joãozinho Gomes.

