Vacinação contra sarampo em ocorre feiras e pontos turísticos de Macapá

A Prefeitura de Macapá segue sua campanha de vacinação contra o sarampo. Dessa vez, com a atividade em feiras e pontos turísticos da capital. Nesta terça-feira, 10, equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde estiveram na nova Feira Maluca e Bioparque da Amazônia.

Nesses pontos volantes, a vacina é destinada para crianças a partir de cinco anos e adultos até 59 anos. Para receber a dose é necessário apresentação de cartão do SUS e caderneta de vacina. “A vacinação fora das unidades de saúde é uma estratégia que adotamos para garantir o maior número de pessoas dentro da faixa etária imunizada, e facilitar o acesso delas, que, durante a semana, não conseguem ir até uma UBS”, comenta a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

O próximo ponto a receber a equipe de vacinação é o Mercado Central, que, nesta quarta-feira, 11, vacinará das 15h às 19h. Já na quinta, 12, será a vez das feiras do Produtor do Pacoval e Buritizal, das 14h às 18h. “Nas feiras, buscamos principalmente os adultos e trabalhadores, que geralmente não lembram ou não possuem registro de vacinação, e são o público que em todo o Brasil mais tem registrado novos casos da doença”, explica a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.

Além dos pontos itinerantes, a tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. São vacinadas crianças a partir de cinco anos a adolescentes até 19 anos.

Esquema vacinal

O Ministério da Saúde prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.

