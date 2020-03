Galeria Trokkal receberá exposição coletiva de artes plásticas

A exposição coletiva de artes visuais “Vivências, cores e formas” ficará disponível para a apreciação do público no período de 13 a 30 de março, na Galeria Trokkal, um espaço criado para as artes na Praça Veiga Cabral, no Centro de Macapá. Mais de 50 artistas confirmaram presença na exposição, que será formada por um conjunto de mais de 50 obras de artes plásticas com temas diversos.

Algumas obras serão expostas no interior da galeria e outras na Praça Veiga Cabral. “O projeto surgiu após algumas reuniões, com a presença de vários artistas, professores e apreciadores. Porém, o movimento não está ligado a nenhum grupo ou coletivo de artistas. A intenção é fomentar a participação de espectadores das artes plásticas e incentivar a produção, sobretudo dos novos artistas, demonstrando o compromisso educacional com a juventude e a sociedade”, diz o curador da exposição, professor Dr. Rostan Martins.

Segundo a presidente da Fundação de Cultura, Marina Backman, o objetivo é valorizar a arte, a cultura da Amazônia. “Além de valorizar o artista amapaense, a intenção é impulsionar as artes plásticas e fazer com que a população tenha contato com os trabalhos dos nossos artistas locais”, ressalta.

