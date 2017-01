Professora lança livro de poesia retratando a realidade da educação no Amapá

A ideia era registrar a realidade que passa a educação no Amapá, e dessa vontade nasceu o livro poético “Versos Vivos – Uma História de Sonho e de Luta”, da professora e ativista de movimentos sociais Lia Borralho, que será lançado nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Para a autora, é importante que a situação delicada pela qual passa a educação no estado seja abordada de forma diferente do ponto de vista jornalístico, por meio de uma publicação que outras pessoas tenham acesso, e escrita por quem vivencia os problemas acumulados nos últimos anos. O livro será lançado com música e declamação de poesias.

“É uma forma de expressar os sentimentos e dores vividas pelos educadores que sempre estiveram nas lutas por respeito com a categoria e por uma educação melhor para todos”, disse a autora. O livro fala do que vivemos ao longo dos últimos anos, e também de um cotidiano que passou a fazer parte da vida dos amapaenses, que é a insegurança dentro e ao redor das escolas. “É uma dor intensa que vivemos, como ao ver as escolas saqueadas e colegas e alunos vulneráveis e vítimas, por isso coloquei estes sentimentos para fora em forma de versos”.

Lia é amapaense, graduada em Letras pela UNIFAP e cursa pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal do Amapá – IFAP. É co-autora do artigo “Aspectos e reflexos da territorialidade da ICOMI/CAEMI no espaço geográfico amapaense; e uma das autoras da coletânea de poesias intitulada “Poetas na linha imaginária”. Atua como professora de Língua Portuguesa e Literatura, da rede estadual de ensino, e é ativista dos movimentos sociais desde o movimento estudantil secundarista até o movimento sindical do presente.

Serviço:

Lançamento do Livro “Versos Vivos – Uma História de Sonho e de Luta”

Data: 13 de janeiro

Hora: 19h

Local: Calçadão dos Lacerdas, na rua São José, esquina com José Antônio Siqueira – Laguinho.

Poetas convidados: Kássia Modesto, Andréia Lopes, Carla Nobre, Patrícia Andrade.

Músicos convidados: Ingrid Sato, Mayara Braga, Lula Gerônimo, Dilan Rocha.

