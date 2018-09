Banco da Amazônia prorroga inscrições dos Editais Públicos de Patrocínio 2019

O Banco da Amazônia prorrogou até o dia 28 de setembro o prazo de inscrições dos Editais Públicos para patrocínio cultural, social, esportivo, ambiental e de artes visuais. Serão mais de R$ 2,5 milhões para o incentivo e apoio a projetos a serem desenvolvidos em 2019. Além desses segmentos, o Edital de Patrocínio 2019 também contemplará projetos de exposições e congressos. Segundo a Instituição, serão selecionados os que priorizem a difusão da cultura da Amazônia, estejam aliados às políticas públicas, sejam realizados em parceria com os diversos atores sociais, tenham compromisso com o desenvolvimento e que respeitem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica.

Quanto ao Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazonia, este se destina à seleção de projetos para concorrer ao “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2019”. Os selecionados terão apoio para exposição de suas obras e pauta garantida no espaço, que é o único mantido por instituição financeira na região Norte do Brasil. Serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais, residentes na região amazônica e que não tenham sido contemplados no edital deste ano. Podem ser apresentadas propostas de exposições de desenho, pintura, gravura, técnicas mistas, fotografia, escultura, objeto, instalação e de mídias contemporâneas.

Já o Edital de Chamada Pública – Lei Rouanet é direcionado a projetos incentivados pela Lei Federal, podendo ser apresentados por entidades privadas e sem fins lucrativos nas áreas de teatro, dança, performance, ópera e circo. Também se destina a projetos de música erudita ou instrumental, cinema, por meio de mostras e festivais, e artes visuais. Neste último caso, as ações devem estar vinculadas à região e podem ser apresentadas nos mesmos formatos do Edital de Pautas do Espaço Cultural. Para esta chamada pública, podem ser inscrever pessoas físicas e jurídicas.

O objetivo dos editais é valorizar a cultura da Amazônia, com projetos que incentivem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região. Nos últimos seis anos, o banco recebeu mais de quatro mil projetos e aprovou 680, que foram executados nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

Os projetos inscritos passarão por quatro fases: pré-seleção e seleção, homologação do julgamento pela Diretoria Executiva, habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista; e a contratação do projeto de acordo com os Normativos de Auditoria Interna e a Lei 8.666/93. As inscrições são gratuitas e somente via correios, mediante postagem com aviso de recebimento para o seguinte endereço: Banco da Amazônia S.A., Secretaria Executiva / Coordenadoria de Patrocínios, Eventos e Gestão da Marca, Av. Presidente Vargas nº. 800, 14º andar, Campina, Belém/PA, CEP 66.017–901. Mais informações no site www.bancoamazonia.com.br.