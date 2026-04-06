Inscrições abertas para OBA e OBAFOG 2026: participação gratuita aproxima ciência das escolas

Estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), consideradas as maiores olimpíadas científicas da área espacial no Brasil. As iniciativas gratuitas são voltadas a estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país. As datas das competições são unificadas. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. As escolas interessadas devem inscrever seus alunos até 1º de maio de 2026 pelo site www.oba.org.br.

Como funcionam as olimpíadas

A OBA é aplicada em duas fases. A primeira é organizada em quatro níveis, do 1º ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, com 7 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. O nível 1 para alunos do 1º ao 3º ano do fundamental; o nível 2, do 4º ao 5º ano; o nível 3, do 6º ao 9º ano. Já o nível 4 é voltado para os alunos do ensino médio. As premiações ocorrem na primeira fase.

Desafios internacionais

Além disso, a OBA conta com uma segunda fase utilizada para selecionar os estudantes que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).

As seletivas envolvem um processo extenso de avaliação e treinamento. Para avançar a essa etapa, os alunos do ensino médio precisam obter nota igual ou superior a 7. Já os estudantes do 9º ano do ensino fundamental devem alcançar nota igual ou superior a 9.

Foguetes experimentais

A Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG) tem sete modelos de foguetes e abrange desde projetos simples, movidos a ar comprimido, água com ar comprimido, vinagre e bicarbonato de sódio, até modelos de propulsão sólida, projetos multiestágios e lançamentos com sistema de paraquedas e eletrônica embarcada para medir a altura atingida pelo foguete.

Sobre a nova modalidade, o coordenador da OBA e OBAFOG, professor e astrônomo Dr. João Canalle, explica que o foguete do modelo 7 é lançado quase na vertical, diferente dos seis primeiros que são de lançamentos oblíquos.

As três melhores equipes de cada escola, compostas por alunos do 6º ao 9º ano ou do ensino médio, são convidadas a participar das tradicionais Jornadas de Foguetes, em Barra do Piraí (RJ). “Trata-se de uma experiência prática que consolida o aprendizado científico e fortalece o trabalho em equipe”, ressalta Canalle.

Edição 2025

Em 2025, a 28ª edição da OBA registrou 1.559.313 participantes, ou seja, 8,2% mais do que em 2024 e distribuiu 90.856 medalhas, 12,0% mais do que em 2024. Já a 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes registrou 331.444 participantes, número 9,0% superior ao de 2024 e contou com 25.868 medalhas, 24,8% mais do que em 2024.

Segundo o coordenador da OBA e OBAFOG, a ampla premiação tem o objetivo pedagógico de estimular a participação estudantil e destaca que o interesse dos jovens pela área espacial está crescendo e crescerá ainda mais com os lançamentos dos foguetes do projeto ARTEMIS que levará humanos de volta à Lua.

– Premiamos alunos em grande quantidade porque sabemos que a motivação é fundamental na educação. Outro fator que chama a atenção é o retorno do homem à Lua. Com certeza, teremos muito mais alunos e escolas querendo construir e lançar foguetes – afirma Canalle.

Organização, apoios e embaixadores OBA

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, Vitor Lippi, Ismael Alexandrino, Senador astronauta Marcos Pontes, Centro Universitário Facens, BTG Pactual, Bizu Space e Força Aérea Brasileira.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo e AstroBioFísica.

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