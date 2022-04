Primeira missão totalmente privada com tripulação civil viaja ao espaço

Ax-1 levou para a Estação Espacial Internacional um ex-astronauta da Nasa e três tripulantes civis

Aconteceu nesta sexta-feira (8) o lançamento da primeira missão totalmente privada para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A operação, que deve durar dez dias, conta quatro tripulantes.

A missão Axiom Space 1 (Ax-1), decolou às 12h17 (horário de Brasília), e representou tanto a culminação dos esforços da Nasa para promover um mercado comercial na órbita baixa da Terra quanto o início de uma nova era de exploração espacial que permite que mais pessoas voem em mais tipos de missões, segundo a Nasa.

“A Ax-1 é mais uma prova do que se tornou cada vez mais claro: esta é a era de ouro dos voos espaciais comerciais”, disse o administrador da Nasa Bill Nelson.

“A parceria da Nasa com a indústria por meio de programas de carga e tripulação comercial — e agora destinos comerciais — tem sido essencial para o desenvolvimento contínuo de um próspero setor espacial comercial”, ressaltou.

Quem são os viajantes

Os membros da tripulação do Ax-1 são: o ex-astronauta da Nasa Michael López-Alegría, o empreendedor Larry Connor, o canadense Mark Pathy e o ex-piloto de caça israelense Eytan Stibbe.

A tripulação voou para a estação espacial a bordo do SpaceX Dragon Endeavour em um foguete Falcon 9, da SpaceX, em voo do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. Os viajantes chegam à estação espacial no sábado (9), após uma viagem de 20 horas.

López-Alegría, que nasceu na Espanha, cresceu na Califórnia e passou 20 anos como astronauta da Nasa, servirá como comandante da missão. Connor, de Dayton, Ohio, servirá como piloto. Pathy, do Canadá, e Stibbe, de Israel, serão especialistas em missões.

Responsabilidades

Na parceria, a responsabilidade da Nasa são as operações integradas da missão, que começam durante a aproximação da espaçonave à ISS e continuam durante os oito dias da tripulação a bordo do laboratório em órbita conduzindo atividades científicas, educacionais e comerciais.

“A estação espacial é um lugar incrível com capacidade incrível, e estamos satisfeitos em ver o interesse desta tripulação em conduzir sua própria ciência e divulgação durante sua estadia”, disse Joel Montalbano, gerente do Programa da Estação Espacial Internacional.

A Axiom Space, por sua vez, deve manter a autoridade da missão. “Esta missão privada é uma parte de nosso esforço geral”, explicou Angela Hart, gerente do programa de desenvolvimento comercial da órbita terrestre baixa (LEO) da Nasa.

Ela disse também que está trabalhando com a indústria privada para desenvolver futuras estações comerciais em órbita com o objetivo de criar um ecossistema robusto de destinos para futuros viajantes espaciais.

