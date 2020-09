Facebook firma parcerias para portabilidade de dados

Os novos parceiros são a Dropbox e a Koofr



O Facebook disse nesta quinta-feira (3) que seus usuários podem transferir fotos e vídeos armazenados em seus servidores para duas novas plataformas de tecnologia – sua medida mais recente para lidar com questões antitruste, dando aos usuários a opção de facilmente deixar os serviços da empresa.

Os novos parceiros da empresa de mídia social são as empresas de armazenamento em nuvem Dropbox e Koofr – uma startup da União Europeia. O Facebook anunciou uma parceria semelhante com o Google Photos, de propriedade da Alphabet, em abril.

O recurso que permite essas transferências é chamado de portabilidade de dados. Ele dá aos usuários mais controle sobre seus dados e permite que a empresa de mídia social responda aos reguladores e parlamentares dos Estados Unidos (EUA), que estão investigando suas práticas competitivas e alegações de que a empresa tem prejudicado a concorrência.

A decisão do Facebook ocorre antes de uma audiência organizada pela Federal Trade Commission (FTC) em 22 de setembro para examinar os benefícios e desafios potenciais da portabilidade de dados. O controle de dados que prejudica a concorrência se tornou um tópico crítico no debate antitruste nos Estados Unidos e na Europa.

No início deste mês, o Facebook enviou declarações à FTC nos quais pressionou por uma legislação de portabilidade de dados.

Empresas menores de tecnologia estarão mais dispostas a fazer parceria com o Facebook assim que as regulamentações sobre portabilidade de dados se tornarem mais claras, disse Bijan Madhani, gerente de Privacidade e Políticas Públicas do Facebook, à Reuters.

EBC

