Macapá Verão Online: ocorre nesta quinta a última edição do Estação Lunar

Nesta quinta-feira, 3, a Prefeitura de Macapá apresentará a última edição da Estação Lunar deste ano. Nove artistas amapaenses abrilhantarão o evento que marca a grade de programação do Macapá Verão 2020. Será uma noite de muita música, poesia e exposição de artes visuais. Todos irão poder acompanhar de casa, por meio da página oficial do Facebook da Prefeitura de Macapá e YouTube.

O evento será transmitido a partir das 19h e as atrações contam com grandes nomes da música regional, como Nonato Leal, Finéias Nelluty, Mayara Braga, Ariel Moura, Alan Yared, Grupo Guá e Suíte Popular. O público ainda poderá prestigiar um momento literário com o grupo Poetas Azuis.

Confira a programação completa:

– Exposição de artes Gibran Santana (artes visuais)

– Alan Yared (música)

– Hayan Chandra (literatura)

– Suíte Popular (música)

– Ariel Moura (música)

– Poetas Azuis (música)

– Nonato Leal (música)

– Mayara Braga (música)

– Grupo Guá (música)

– Finéias Nelluty (música)

