MP-AP abre procedimento para apurar acidente no parque de diversões de shopping, em Macapá

Em razão de acidente ocorrido nessa segunda-feira(20), Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da promotora de Justiça, Neuza Barbosa, titular da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, requisitou informações ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, para que no prazo de 48 horas apresente relatório das vistorias técnicas e licenças de instalação do Fantástico Park, no estacionamento do Amapá Guarden Shopping.

No documento enviado nesta terça-feira (21), a promotora questionou quais providências foram tomadas quanto à interdição do Park e o socorro/atendimento prestados às vítimas: uma criança e uma mulher. Requisitou, ainda, o encaminhamento de cópias da documentação pertinente. Na oportunidade, também, enviou ofício à Delegacia de Defesa do Consumidor e de Diversões Públicas solicitando as mesmas providências.

Em resposta, ontem à noite (21), o Corpo de Bombeiros informou que já foi determinada a interdição de todo o parque de diversões e que as diligências estão em andamento.

O acidente ocorreu após um dos brinquedos do Park, tipo montanha russa, se desprender dos trilhos. A criança lesionada está internada no Hospital de Emergências. “Vamos aguardar as investigações sobre a causa do acidente e, conforme resultado, ingressar com as medidas cabíveis”, disse a promotora Neuza Barbosa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado