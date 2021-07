Prefeitura de Macapá realiza vacinação de quilombolas e ribeirinhos neste domingo (11); confira as localidades

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue avançando com a vacinação, especialmente de comunidades distantes do centro da capital. Para seguir com o cronograma de imunização, as equipes realizam neste domingo (11) a aplicação de 2ª dose em quilombolas e ribeirinhos.

O objetivo da gestão municipal é ampliar a aplicação de 2ª doses para completar o esquema vacinal da população.

Os quilombolas e ribeirinhos residentes nas comunidades de Boa Vista e Catanzal poderão receber a segunda dose da vacina nas próprias comunidades. A Semsa realiza ação nestas comunidades desde a sexta-feira (9). A agenda é montada em conjunto com a equipe de saúde que atende as comunidades.



Para receber a dose de reforço é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.



Lucas Costa

Secretaria Municipal de Comunicação Social

