Amapá Jovem: última semana para entrega documental na 6ª chamada do programa

Prazo encerra na sexta-feira, 22, em todo o estado. Etapa é de caráter eliminatório.



Anne Santos

Os jovens que foram habilitados na 6ª chamada do programa Amapá Jovem devem ficar atentos, porque o prazo final da entrega de documentos para análise social encerra nesta sexta-feira, 22, em todo o estado. Quem não entregar estará desclassificado do processo e não poderá ingressar no programa.

Ao todo, foram mais de 8 mil vagas ofertadas em todo o Amapá para novos bolsista do programa. Para consultar se foi habilitado, é só acessar inscricao.amapajovem.ap.gov.br, no menu cadastro, em seguida, se estiver apto, deve entregar os documentos solicitados no prédio da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude ou em uma unidade do Superfácil.

Clique aqui para ver endereços e horários de entrega em Macapá

Clique aqui para ver os endereços e horários de entrega nos demais municípios

“Essa chamada é para os jovens que se inscreveram até 2020. Após o ingresso desses novos bolsistas, faremos uma nova chamada para novos inscritos”, lembrou o secretário de Juventude, Pedro Filé.

O gestor alerta ainda para que os jovens não deixem para o último dia.

“Ainda temos uma semana para a entrega de documentos, estamos seguindo protocolos de segurança, com número de atendimentos reduzido por conta do coronavírus e é importante que esse jovem não deixe para ir no último dia”, reforçou Filé.

Os bolsistas que forem aprovados na fase documental, deverão ingressar no programa em fevereiro, conforme cronograma da Sejuv.

