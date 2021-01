Saiba como harmonizar itens, cores, modelos e tamanhos dos colares

Com tanta versatilidade e criatividade, você vai inovar nas suas composições

A mistura de colares está dentre os acessórios mais badalados de 2020. E para este ano, a tendência é de ficar mais forte. A regra é única: harmonizar itens, cores, modelos e tamanhos de peças. Essa moda atende a diversos estilos. Vai dos mais divertidos aos modernos e casuais e está presente nas grifes e em marcas de acessórios de renome.

Ousar é o verbo da vez. Então vale mixar peças delicadas e românticas, como gargantilhas com pingente de ouro com uma corrente mais pesada. As amadas miçangas coloridas com colares finos e pingentes de pedras também estão em alta.

Para harmonizar as camadas, é importante pensar no tamanho dos colares. Assim eles assentam formas e cores como um complemento perfeito para o look e muito agradável para os olhos.

As chokers – gargantilhas da moda nos últimos anos – compõem uma boa primeira camada e pode ser de pérolas, finas, com pedrarias, pingente ou, simplesmente, lisa.

Para a segunda camada, os colares tradicionais de 45 ou de 50 centímetros são os ideais. E para fazer as combinações, o céu é o limite: correntes grossas ou finas, pingentes de ouro ou de prata, pedras, miçangas, conchas, medalhinhas, pingente de lacre – que fez muito sucesso em 2020 e pode ser encontrado em diversos modelos – e tudo mais que o seu estilo permitir.

Finalize com um colar fino de 60 centímetros e pronto: é só usar o seu mix de acessórios mais básico. Ele é ideal para qualquer estação do ano.

Há diversas opções de mix de colares à venda como conjunto. Tem com duas, três e até quatro camadas. Isso é só uma sugestão porque você já viu como é que faz para criar a própria mistura, fazer a sua sobreposição de peças e formar um look exclusivo, chique e autoral.

Com tanta versatilidade e criatividade, você vai inovar nas suas composições e lançar a marca própria do seu bom gosto e estilo.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...