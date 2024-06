Sebrae realiza 8ª edição do Modamazon

O evento reúne criadores de moda autoral para divulgar e fortalecer a criação de produtos de vestuários e acessórios com foco na regionalidade e matéria prima do estado do Amapá

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza a 8ª edição do Modamazon, com o tema ‘Rio Amazonas, que nos banha e inspira’. O objetivo é divulgar e fortalecer o mercado da moda autoral no estado do Amapá com o desenvolvimento e criação de coleções, com foco na regionalidade e matéria prima local. O evento acontece nos dias 13, 15 e 16 de junho, na sede da instituição em Macapá, no Hall de Entrada do Sebrae e Salão de Eventos Macapá, das 19h às 22h.

A gestora estadual do Projeto Moda e Fios do Sebrae no Amapá, Francinne Bacelar, destaca duas novidades desta edição que acontecem de forma conjunta – A primeira é o Showroom com Sessão de Negócios, que tem como objetivo apresentar o diferencial de cada estilista no mercado da moda autoral amapaense e ao mesmo tempo gerar conexões empresariais e aproximar os estilistas junto a empresas e entidades que desejam confeccionar vestimentas, uniformes, acessórios e até souvenirs personalizados, com características regionais em sua marca. A segunda é a realização do Encontro de Gestores de Moda do Sistema Sebrae – edição Amazônia Legal, na qual serão compartilhadas boas práticas, iniciativas como Inova Amazônia, Inova Biomas Moda, entre outras pautas que fortalecem a moda na Amazônia.

“O Modamazon, é a maior iniciativa no mercado da moda amapaense e reúne empresários de pequenos negócios, artesões, estilistas, criadores independentes, produtores de moda, modelos, lojistas do ecossistema da moda e gestores públicos, bem como a presença de gestores de moda do Sistema Sebrae da Amazônia Legal, promovendo ainda mais conexões transversais e comerciais, entre a moda e o turismo”, disse a analista de negócios, Francinne Bacelar.

Modamazon

O Modamazon atende a um coletivo de moda amapaense, fundado em 2018 pelo criador de moda, Driko Peixoto. O projeto une os criadores para desenvolver produtos que carreguem a história e identidade cultural, gerando conexões com a sociedade e enaltecendo o estado do Amapá.

A 8ª edição, com o tema ‘Rio Amazonas, que nos banha e inspira’, traz a proposta de demonstrar a riqueza e beleza no entorno do rio nas peças de vestuário e acessório.

Moda

A Moda Autoral se refere à produção em que o estilista acompanha todo o processo, desde a criação do conceito ao lançamento e as vendas dos produtos. Esse tipo de produção traz inúmeros benefícios para o profissional, para a sociedade, natureza e para a renovação criativa no mundo da moda. O mercado autoral contribui para uma indústria mais criativa, de forma personalizada e em escala reduzida.

Empresas

Nesta edição, 16 marcas participarão com a apresentação de coleções que contextualizam o tema, entre eles – Driko Peixoto Underwear – Vestuário masculino e moda praia; Ateliê Irene Gama – Vestuário Feminino e moda casual; Camapu – Vestuário masculino e moda casual; Leilane Isacksson – Vestuário feminino e moda masculina; Ateliê Ronny Alencar – Vestuário feminino e moda festa; Stylu Afro – Vestuário Masculino e moda afro; Crioula – Vestuário Feminino e moda em crochê; St Amazon – Vestuário feminino e moda casual; Coletivo Arte Mapige – Vestuário feminino e Biojoias; Patricinha Nega linda – Vestuário masculino e biojóias; Edna Carvalho – Acessórios biojóias e moda casual; Japu – Acessórios bolsas e moda casual; Coletivo Crochê Bio – Vestuário feminino e moda em crochê; Karina Guedes Crochê Design – vestuário feminino e moda em crochê; Coletivo Calçoene – vestuário masculino e feminino e, Empório Valesca Cardoso – vestuário masculino e feminino.

Programação

Ação – Showroom e Sessão de Negócios com os 16 estilistas da Moda Autoral

Data: 13/06/2024 – Quinta-Feira

Local: Hall de Entrada do Sebrae Amapá

Horário: 9h às 16h

Objetivo: promover exposição com estilistas de moda autoral junto à imprensa, entidades e instituições, lojistas do ecossistema da moda e empresas da cadeia do turismo, como forma de gerar conexões de negócios e apresentar o diferencial de cada marca autoral.

Ação: Desfile de Coleções

Data: 15/06/2024 – Sábado

Local: Salão de Eventos Macapá – Sede do Sebrae no Amapá

Horário: 19h às 22h

Ação: Desfile de Coleções

Data: 16/06/2024 – Domingo

Local: Salão de Eventos Macapá – Sede do Sebrae no Amapá

Horário: 19h às 22h

Objetivo: Apresentação das coleções autorais, com propostas conceituais e comerciais contextualizando o Rio Amazonas nos produtos e desfile de lançamento das coleções de 18 empresas de moda autoral.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...