Prefeitura auxilia famílias atingidas pelas chuvas nesta terça, 19

As fortes chuvas que caíram em Macapá nesta terça-feira, 19, causaram alagamentos em diversas áreas da cidade. Segundo levantamentos da Defesa Civil Municipal, foram aproximadamente 48 horas de chuva constante. Foram registrados 11 pontos, que compreendem trechos nos bairros Central, Muca, Araxá e Jardim Felicidade.

As equipes da Prefeitura de Macapá trabalham intensamente nos serviços de limpeza, monitoramento, correção de galerias e atendimento social às famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e do Trabalho, Mônica Dias, as assistentes sociais fazem o trabalho de registro e acompanhamento das famílias. “Estamos fazendo todo o levantamento das residências atingidas e atenderemos, emergencialmente, aqueles que necessitarem de ajuda”, relatou.

As assistentes registraram cerca de 8 atendimentos, algumas famílias foram encaminhadas para moradias de parentes próximos. Segundo o inspetor da Defesa Civil da capital, Antônio Carlos, as chuvas atingiram um volume de 220 milímetros em 48 horas. Os dados do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET/Iepa) apontam para o mês de fevereiro 360 milímetros.

Ainda segundo informações do NHMET, a previsão é de maré alta na madrugada desta quarta-feira, 20, por volta das 3h40, que deve atingir 3,5 milímetros. As equipes da Semast irão trabalhar em regime de plantão para atender possíveis ocorrências. Em caso de alagamentos, a população poderá acionar o Centro de Integração de Operações de Defesa Social (Ciodes) por meio do número 193.

