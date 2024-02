Especialização em Ensino de Física seleciona novos alunos

Ao todo, estão sendo ofertadas 13 vagas. Interessados podem se inscrever gratuitamente no processo seletivo a partir de 1° de março.

Interessados em cursar o Programa de Pós-graduação Lato Sensu de Especialização em Ensino de Física (Espefis), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), poderão se inscrever no processo seletivo do curso de 1° a 19 de março de 2024. As inscrições, gratuitas, deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/. O(a) candidato(a) deverá procurar a aba “Pós-graduação” e, em seguida, clicar em “lato sensu” e depois em “Processo seletivo”.

BAIXE AQUI O EDITAL DE SELEÇÃO

Interessados em participar da seleção devem ter obrigatoriamente graduação em Física ou áreas afins, segundo a tabela das grandes áreas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Serão oferecidas 13 vagas, sendo 9 destinadas à ampla concorrência, 3 reservadas às pessoas com deficiência física, negros, indígenas ou quilombolas e uma vaga para pessoa transexual ou travesti, conforme a Política de Ações Afirmativas da Unifap.

A seleção terá as seguintes etapas: análise curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista (classificatória). A entrevista será realizada presencialmente no bloco do curso de Licenciatura em Física, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no período de 23 a 26 de março de 2024. O resultado final do certame está previsto para 1° de abril.

Sobre a Especialização

A Espefis é um curso de especialização lato sensu em Ensino de Física, ofertado na modalidade presencial, desenvolvido durante o período noturno nas dependências do Bloco da Licenciatura Física da Unifap.

O objetivo é qualificar professores de Física ou áreas afins na temática ensino de Física, considerando uma formação sólida no que concerne a prática pedagógica e o aprofundamento de questões relacionadas ao ensino de Física em uma concepção teórica, experimental e tecnológica.

Os estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito da Espefis são divididos em quatro linhas de pesquisa: Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física; Física no Ensino Médio; Física no Ensino Fundamental; e Física do Ensino Superior.

A Especialização em Ensino de Física tem carga horária total de 360 horas, distribuída em período de 12 meses, contemplando atividades teóricas e práticas, individuais e/ou em grupo e a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC). O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2024, de acordo com o calendário acadêmico da Graduação.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/espefis/.

Serviço

Processo seletivo da Especialização lato sensu em Ensino de Física

Inscrições gratuitas de 1° a 19 de março de 2024, exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/. Público alvo: pessoas graduadas em Física ou áreas afins, segundo a tabela das grandes áreas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 13 vagas. Edital disponível em https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf e https://www2.unifap.br/espefis/.

