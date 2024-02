Semana do Cinema garante ingressos a R$ 12 na Zona Norte de Manaus

Nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, começa a Semana do Cinema com ingressos promocionais ao valor de R$ 12 na rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte. A promoção também é válida para combos com pipoca e ocorrerá até o dia 28 de fevereiro.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Semana do Cinema visa democratizar o acesso aos filmes e é realizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX).

A ação promocional foi sucesso de público, em 2022, com a participação de mais 3,7 milhões de pessoas. No ano passado, esse número cresceu ainda mais, chegando a 10 milhões de pessoas.

Além do ingresso a R$ 12, a rede Cine Araújo também oferecerá combos de refrigerante e pipoca, com valores promocionais a partir de R$ 30. A Semana do Cinema apresentará uma variedade de filmes, incluindo a animação ‘Masha e o Urso – Diversão Em Dobro’; a obra nacional ‘Minha Irmã E Eu’, protagonizada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães; e a produção norte-americana ‘Bob Marley: One Love’. A programação completa está disponível no site da Rede Cine Araújo.

“A Semana do Cinema é uma oportunidade especial para a população conferir as novidades do cinema nacional e internacional, além de filmes indicados ao Oscar. Então, aproveite e traga a família toda para curtir por aqui”, disse o gerente de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte.

Sobre

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...