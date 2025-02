Projeto capacita mais de 1,3 mil educadores e impulsiona o ensino nas redes municipais da Amazônia profunda

O projeto tem o objetivo de fortalecer o ensino básico em 11 redes municipais do estado

Valorizar o trabalho docente, transformar a educação nas redes municipais do interior do Amazonas e contribuir para o desenvolvimento sustentável é o objetivo do projeto “Práticas Pedagógicas Inovadoras para a Melhoria do Ensino Fundamental e Médio na Amazônia Profunda”. Em 2024, a iniciativa beneficiou mais de 1.321 professores, secretários, pedagogos e gestores por meio de ciclos de treinamento em formação continuada, além de atingir 10 territórios na região.

Lançado no ano passado, a iniciativa é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Movimento Bem Maior (MBM).

Em 2024, o projeto beneficiou mais de 1.217 professores e promoveu ciclos de treinamento pedagógico e formação continuada entre março e setembro de 2024. Todo o processo está sendo realizado de maneira integrada com as secretarias municipais, a fim de garantir uma cooperação técnica pedagógica e uma rede colaborativa de gestores.

Fabiana Cunha, gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS, exalta o potencial do projeto em alinhar as necessidades educacionais com a cultura regional.

“O estudante vai se sentir mais motivado a aprender se ele perceber que os assuntos ensinados em sala de aula se conectam à sua cultura. A pedagogia da Amazônia Profunda, seja em zona rural, ribeirinha ou em comunidade tradicional, dispõe de um contato privilegiado com a natureza e os saberes tradicionais, algo que os profissionais da educação aproveitam para democratizar o aprendizado e somar para o desenvolvimento sustentável”, explica Cunha.

Uma das inovações proporcionadas pelo projeto são as “Bases do Aprendizado para o Desenvolvimento Sustentável”, um guia de atividades que reúne 60 atividades práticas, divididas em dez temas: “Desenvolvimento Comunitário”, “O Corpo Humano”, “Floresta”, “Tradições”, “Saúde”, “Atualidade”, “Geografia”, “História”, “Artes” e “Poluição”. Isso possibilita a integração entre o conhecimento empírico, que o aluno traz consigo, e o teórico que será apresentado em aula.

Outro destaque é o “Bases do Aprendizado para a Alfabetização”, material pedagógico pensado na realidade da Amazônia, onde o ensino envolve estudo de plantas, animais, comidas, objetos e outros elementos do vocabulário amazônico. Nesse material de apoio, há explicações sobre frutos amazônicos, como o açaí e o ingá, além de detalhes sobre botos cor-de-rosa e o jaraqui, faunas presentes na região.

Um dos beneficiados é Leandro Santos, professor na comunidade Roque, localizada na Reserva Extrativista (Resex) Médio Juruá, no município de Carauari (a 787 quilômetros de Manaus). Para ele, os novos conhecimentos têm sido muito proveitosos no fazer pedagógico.

“O projeto torna o aluno muito mais protagonista, quando usamos elementos do dia a dia dele. Isso mexe com sua cultura, com seus costumes, com sua vivência, e ele se torna um alto conhecedor do seu território. Para os professores, a iniciativa nos possibilitou termos uma visão muito mais aprimorada do ambiente, e, a partir dele, extraímos conteúdos para facilitar o ensino em sala de aula. Ou seja, quando valorizamos a vivência do aluno como um recurso didático, os tornamos donos do seu próprio conhecimento”, explica.

Laura Viviane, professora na comunidade do Pupuaí, também localizada em Carauari, diz que o projeto ajudou no desenvolvimento de atividades temáticas.

“As práticas inovadoras, bem como o nome diz, apresentam inovação nos métodos de aprendizagem, tanto para os professores quanto para os alunos, pois elas motivam e despertam o desejo por aprender. [Neste ano], trabalhei aulas práticas com temáticas voltadas ao meio ambiente. Por se tratar de alunos ribeirinhos e como a estiagem e as queimadas foram temas bastante relevantes este ano, busquei desenvolver aulas teóricas associadas à prática”, disse.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Sobre o Movimento Bem Maior

O Movimento Bem Maior (MBM) é uma organização social que reúne investidores, organizações sociais e uma rede de parceiros com o objetivo de construir um Brasil com mais equidade e dignidade para todos. Por meio da filantropia estratégica, o MBM mobiliza recursos financeiros e investe em ideias, projetos e iniciativas que multiplicam o impacto positivo e impulsionam o desenvolvimento sustentável do País. Saiba mais: movimentobemmaior.org.br.

Sobre o BNDES

Ao longo de seus 74 anos de história, o BNDES tem sido o principal instrumento do Governo para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira, além de ser um dos principais financiadores de micro, pequenas e médias empresas do País. O Banco tem importante atuação anticíclica em momentos de crise, como um dos formuladores das soluções para a retomada do crescimento da economia. Atualmente, o BNDES também atua com foco na criação e manutenção de empregos, na melhoria dos serviços públicos do Brasil, como educação, saúde e saneamento, além de apoiar o País na transição justa para uma economia neutra em carbono. O Banco tem como propósito transformar a vida de gerações, promovendo o desenvolvimento sustentável.

