‘Consumidor do Futuro’: Procon Amapá inicia projeto educativo para alunos de escolas da rede pública

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP), em parceria com o Instituto Iases, inicia o projeto “Consumidor do Futuro – O Aluno Como Agente Multiplicador”, na Escola Estadual Barão do Rio Branco. A ação busca levar informações a respeito dos direitos do consumidor para estudantes do ensino médio das escolas públicas de forma descontraída com palestras, oficinas e uma cartilh a educativa.

No primeiro momento, as escolas Barão do Rio Branco, Tiradentes, Alexandre Vaz Tavares, Colégio Amapaense e Gabriel de Almeida Café, serão contempladas com as atividades. Além de Macapá, outros sete municípios também receberão o projeto. A ação é fruto de emenda parlamentar dos deputados estaduais Rodolfo Vale e R. Nelson.

A inuaguração do projeto aconteceu na Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Centro de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

