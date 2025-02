Em Porto Grande, Governo do Amapá reúne órgãos estaduais e municipais para atualização das medidas de redução de impacto ambiental no Rio Cupixi

Reunião com as entidades estaduais e municipais aconteceu no domingo, 23, no quartel do Corpo de Bombeiros Militar no município.

O Governo do Amapá promoveu no município de Porto Grande uma reunião de alinhamento com órgãos estaduais e municipais para atualizar as medidas adotadas diante do impacto ambiental no Rio Cupixi no domingo, 23. O encontro ocorreu no quartel do Corpo de Bombeiros Militar da região com a finalidade de atualizar e nivelar ações para minimizar os efeitos dos impactos ambientais e garantir suporte à população afetada.

Durante a reunião, discutiram-se as estratégias adotadas por cada órgão mediante ao incidente, além de acordarem alinhar as ações contínuas em prol da resolução do incidente. Estiveram presentes representantes das Secretarias de Meio Ambiente, Assistência Social, Mineração, da Superintendência de Vigilância em Saúde, Defesa Civil, Polícia Militar e a Secretária de Saúde do município.

“O Governo do Amapá está acompanhando de perto as ações e resultados junto aos municípios e as secretarias municipais de saúde. Todos os outros órgãos estão juntos na força-tarefa montada e colocada à disposição dos municípios de Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes, para combater e amenizar esses efeitos”, pontuou a secretária de Estado do Meio Ambiente (Sema), Taisa Mendonça.

O secretário de saúde do município de Porto Grande, Jefferson Oliveira, também reforçou sobre a importância de criar uma rede de comunicação eficaz para levar as orientações aos populares em relação ao consumo de pescados do local, uma vez que ainda não há resultados definitivos sobre as coletas de água que estão em análise.

“Estamos em tratativas com o Governo do Amapá e com todos os órgãos de fiscalização que estão acompanhando de perto esse incidente. Estamos prestando toda a assistência à população e, para evitarmos problemas de saúde, orientamos que não consumam a água e nem os peixes da região, porque ainda não há um laudo definitivo sobre a real situação”, alertou o secretário municipal.

Ação contínua

Nesta segunda-feira, 24, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) vai começar a capacitar profissionais de saúde da rede estadual e municipal de Porto Grande para identificação de sinais e sintomas de possíveis casos que possam surgir em eventual ocorrência de contaminação por metais pesados.

“Estamos fazendo uma atualização junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre as ações que a superintendência tem feito. Essas ações são para que a gente consiga identificar qualquer alteração nos padrões epidemiológico decorrente do barramento. Além disso, nossas equipes continuam monitorando o sistema de informação e acompanhando a situação da qualidade da água, de toda a população de Porto Grande e dos municípios da região”, destacou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.

Em conjunto com o Governo do Estado, as ações coordenadas entre os entes públicos visam assegurar a preservação ambiental e o bem-estar da população local. As novas atualizações sobre as medidas adotadas devem ser divulgadas nos próximos dias, junto ao resultado das pesquisas dos sedimentos coletados e da água, que comprovarão se há existência ou não de possíveis contaminações com rejeitos de minério.

Combate à desinformação

Ainda, diante de um contexto socioambiental, sem resultados dos possíveis impactos à vida aquática da região, também foi alertado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente sobre a importância de combater notícias tendenciosas que tem circulado nas redes sociais, que afirmam sobre uma possível ocorrência de pescados mortos em decorrência da contaminação da água. Na reunião os gestores dos municípios esclareceram que não têm conhecimento do caso, tampouco os órgãos que monitoram as regiões afetadas.

