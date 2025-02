Gratuidade: SENAI AP lança edital com a oferta de dez cursos de aperfeiçoamento profissional em Macapá e Santana

O SENAI Amapá lança nesta segunda-feira (24), editais com a oferta de dez cursos de aperfeiçoamento profissional, nas modalidades presencial e semipresencial, em Macapá e Santana. As capacitações são nas áreas de manutenção e operação, produção alimentícia, sistemas de energia, infraestrutura da informação e comunicação e têxtil e vestuário que, juntas, somam 250 vagas.

Os cursos de aperfeiçoamento profissional são de curta duração e variam entre 20h e 60h e são ofertados nos períodos da manhã, tarde e noite. Eles são destinados a pessoas que estão cursando ou já concluíram o Ensino Fundamental e possuem experiência ou formação comprovada na área.

Cursos ofertados

Em Macapá, na modalidade presencial, serão ofertados os cursos de apresentação criativa em Canvas, corte e costura básica, gestão de oficina, interpretação e análise de projetos elétricos, metrologia aplicada a tecnologia automotiva e pães artesanais.

Em Santana, na modalidade presencial, os candidatos poderão fazer os cursos de apresentação criativa em Canvas e reparos elétricos residencial: soluções práticas e rápidas. Já na modalidade semipresencial, serão ofertados os cursos de criação colaborativa de documentação técnica com ferramentas online e montagem e reparação de computadores.

Inscrição

As inscrições acontecem entre 24 e 26 de fevereiro e deverão ser feitas, preferencialmente, pelo site futuro.digital ou presencialmente nas unidades de ensino onde o curso é ofertado.

Cronograma

A divulgação do resultado está prevista para acontecer no dia 27 de fevereiro e os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula em horário comercial nos dias 28 de fevereiro e 06 e 07 de março, na unidade de ensino onde fará o curso. A previsão é que as aulas iniciem no 10 de março.

Serviço

Centro de Formação Profissional

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Telefone: (96) 3084-8923

Centro de Formação Profissional

Santana

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

Telefone: (96) 3084-8984

