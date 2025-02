Poema: Visões

As visões que povoam

Minha mente embora cansada,

Só me trazem as tuas lembranças.

Momentos embaralhados

Compõem nossa história.

Suave desordem.

Nossas vontades incontidas,

Permeiam nosso mundo.

Sem embaraços ou regras

As desilusões não tem espaço

Não fazem cria.

Acompanho tua silhueta

Se formando na parede

Do quarto em penumbra

Já sinto teu perfume

Invadindo meus pensamentos carnais

É realidade não manipulada

Vontade insana

É desejo puro

Sim,

Minhas visões não tem hora.

Pois, são visões de você.

São reais.

Autor: Celestino Filho

