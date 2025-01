Clube de Leitura Café com Letras celebra Emília, de Bruno Muniz

No último sábado, dia 11, o Clube de Leitura Café com Letras promoveu mais uma de suas aguardadas reuniões mensais, desta vez para comentar o romance Emília, do autor Bruno Muniz. O evento, que ocorreu na sala reservada da livraria Leitura, foi marcado pela participação entusiástica dos membros do grupo e por uma plateia repleta de convidados.

Com a sala lotada, o encontro foi um espaço de trocas literárias e reflexões. Os participantes não apenas compartilharam suas impressões sobre o livro, mas também mergulharam nas experiências proporcionadas pela leitura. Trechos do romance foram lidos, provocando debates sobre os temas centrais da obra e a escrita poética e envolvente de Bruno Muniz.

Emília, romance que vem conquistando corações e mentes, possui uma história singular de publicação. Inicialmente lançado em formato de folhetim na revista literária eletrônica O Zezeu, foi publicado diariamente, um capítulo por vez, criando uma comunidade fiel de leitores que aguardavam ansiosamente cada novo fragmento da narrativa. A edição impressa, que saiu em 2024 pela editora O Zezeu, reafirmou o sucesso da obra, atraindo uma nova geração de admiradores.

Durante o encontro do Clube de Leitura Café com Letras, a recepção calorosa do público confirmou o impacto que Emília vem exercendo no cenário literário do Amapá. “A história de Emília tem muita leveza, personagens cativantes que levam o leitor a refletir sobre temas profundos com uma linguagem incrivelmente poética”, comentou a escritora Ana Lúcia Anspach, membro do clube.

Outro ponto alto da reunião foi o compartilhamento de experiências pessoais relacionadas à leitura serializada. Leitores que acompanharam o folhetim destacaram a emoção de esperar diariamente por novos capítulos e a conexão que se formou com outros leitores da plataforma.

O autor Bruno Muniz comentou sobre a transição do formato digital para o impresso: “A experiência do folhetim foi algo mágico, uma forma de estar em contato constante com o público. Ver Emília ganhar vida como livro físico foi a realização de um sonho.”

Eventos como o realizado pelo Clube de Leitura Café com Letras demonstram como a literatura continua a unir pessoas, oferecendo espaço para a exploração de ideias e o compartilhamento de experiências.

O próximo encontro do Clube promete novas discussões inspiradoras e mais histórias para desvendar. E, certamente, Emília, de Bruno Muniz, segue seu caminho, atravessando as fronteiras regionais.

Via O Zezeu

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...