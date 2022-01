Macapá Saúde: Prefeitura promove ação em comemoração aos 264 anos da capital

As novas medidas de saúde foram anunciadas durante coletiva nesta segunda-feira (31).

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou na manhã desta segunda-feira (31) novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Um dos destaques é a grande ação de saúde em comemoração ao aniversário da cidade de Macapá, que será concentrada no acolhimento, atendimento médico, testagem, dispensação de medicamentos e vacinação.

As ações têm o objetivo de promover e reforçar a campanha de vacinação para todos os públicos, além de intensificar a prevenção, como distanciamento e o uso de máscara.

No dia 4 de fevereiro – aniversário de Macapá – dez unidades farão o atendimento de pacientes com sintomas gripais e suspeitos de Covid-19, duas dessas serão especificas para o atendimento infantil, os locais serão divulgados em breve.

“Nossa intenção era fazer uma virada cultural e corrida, porém, por causa da nova onda do coronavírus, nós adiamos a programação festiva. Mas não tem comemoração melhor do que cuidar da saúde dos macapaenses, por isso resolvemos executar essa estratégia. É importante ressaltar que as ações na pandemia são dinâmicas e não possuem um formato fixo, elas dependem de avaliações do cenário atual”, disse o prefeito.

Novo ponto de testagem

Ainda durante a coletiva o prefeito anunciou que a partir desta quarta-feira (2) a Prefeitura disponibilizará um ponto fixo de testagem para pacientes assintomáticos. O atendimento será de 8h as 15h na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, bairro Jesus de Nazaré. A ação acontecerá em parceria com o Ministério da Saúde e Governo do Estado do Amapá, que ofertarão os testes.

“Na quadra da igreja nós ofertaremos também o reteste, pois percebemos essa necessidade dos funcionários que estão afastados. Estaremos organizando uma equipe específica para fazer a retestagem dessas pessoas. É importante que esse público leve o atestado médico para que possam ter acesso ao atendimento”, finalizou a subsecretária de Assistência em Saúde, Alessandra Reis.

Novo gestora

Durante a coletiva também foi anunciado a nova secretária municipal de Saúde, Érica Aymoré, que assume a pasta. A médica é especialista em pediatria e neonatologia, tem mais de 20 anos de carreira e é a responsável técnica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Mulher Mãe Luzia e hospital São Camilo. A ex-secretária da pasta, Karlene Lamberg, assume a subsecretaria de Assistência Social.

