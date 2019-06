Consumidor negocia dívidas na ação Sábado é Dia de Negociar

A parceria entre Sebrae e Tjap possibilita aos empresários e consumidores solução para pendências judiciais de baixa complexidade e facilita o resgate de fidelidade com o cliente, retirada do nome do SPC, Serasa e de Cartórios de Protestos

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap), realizam a 39ª edição da Ação Sábado é Dia de Negociar, com 65 audiências agendadas. As negociações são mediadas pelo Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa, na sede do Sebrae em Macapá, no próximo sábado (29), das 8h às 13h.

Sebrae

Segundo a analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae (UPP), Araúna Almeida, o atendimento oferecido nas ações do Sábado é Dia de Negociar, proporciona ao consumidor subsídios para renegociar suas dívidas, mediando acordos com os credores, e, prestando assessoria jurídica aos consumidores. Assim, os consumidores voltam a ter uma vida financeira organizada e permitindo fazer planos para o futuro.

Tjap

De acordo com a juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa (MPE), Dra. Eleusa da Silva Muniz, a ação Sábado é Dia de Negociar, desenvolvida em parceria com o Sebrae, facilita e reduz no número de processos e de audiências, no 4° Juizado Especial Central – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

“A ação oportuniza que os empresários resgatem os créditos e que os clientes devedores possam negociar suas dívidas, retirar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) e voltar a ter poder de compra”.

Ação

A Ação Sábado é Dia de Negociar oferece condições para a resolução de ações na justiça de baixa complexidade, dando oportunidade ao consumidor a facilidade de renegociação de suas dívidas e a execução do nome do cadastro de devedores que compromete o crédito junto ao comércio.

A coordenação da Ação Sábado é Dia de Negociar no Sebrae é da gerente da Unidade de Políticas Públicas, Célia Almeida e da analista de projetos do Sebrae, Araúna Almeida e no Tjap, pela juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa, Eleusa da Silva Muniz.