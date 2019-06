Inscrições para o prêmio Brasil Mais Inclusão 2019 vão até amanhã

O Prêmio Brasil Mais Inclusão 2019 é destinado a empresas, entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios), entidades ou personalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou que sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação. A premiação é organizada pela Segunda Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e é realizada anualmente, durante a semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro)

As indicações podem ser feitas por deputados e senadores e pela sociedade civil. Os indicados pela sociedade civil (empresas, ONGs e Oscips) concorrem na categoria Mérito João Ribas e devem ser inscritos por meio de formulário específico para o prêmio. Já deputados e senadores podem indicar para as duas categroias do prêmio: Mérito João Ribas e Mérito Darci Barbosa. As inscrições pelos senadores também devem ser feitas por meio do formulário para o prêmio. Já os deputados devem inscrever seus indicados pelo sistema eDoc, disponível tanto na guia de serviços quanto na página do prêmio.

São escolhidas cinco personalidades e cinco instituições por um conselho deliberativo, composto pelo segundo e terceiro secretários da Mesa Diretora, deputados Mário Heringer (PDT-MG) e Fábio Faria (PSD-RN) respectivamente; integrantes titulares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e por representantes dos partidos políticos, que também devem ser indicados até 28 de junho. A escolha dos vencedores será realizada no dia 7 de agosto, e a solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 18 de setembro.

Os dez vencedores do “Prêmio Brasil Mais Inclusão” são contemplados com diplomas de menção honrosa. A Câmara dos Deputados não concede prêmio pecuniário e não se responsabiliza por despesas de deslocamento, hospedagem ou transporte dos vencedores.

Inclusão na Câmara:

A premiação faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pela Câmara para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Entre essas ações, estão a adaptação do Plenário e das estruturas físicas da Câmara para receber pessoas com dificuldades de locomoção, a criação da Comissão Permanente sobre Direitos da Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade. Já a TV Câmara conta com linguagem de libras e legendas em tempo real, o portal da Câmara está adaptado para deficientes visuais e, nos plenários das comissões, a tecnologia assistiva de aro magnético facilita a comunicação dos usuários de aparelhos auditivos.

Serviço:

Inscrições de indicados e conselheiros: até 28 de junho

Escolha de vencedores: 07 de agosto

Entrega de prêmios: 18 de setembro

