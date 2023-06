Deize Pinheiro canta Maria Bethânia em dois dias de show no fim de semana

Especial Maria Bethânia acontecerá sexta-feira e sábado, 30 de junho e 01 de julho, no Farofa Tropical Gastrobar

A cantora amapaense Deize Pinheiro prepara para os dias 30 de junho e 01 de julho, show com grandes sucessos de Maria Bethânia no Farofa Tropical Gastrobar. O repertório vai trazer sucessos da cantora baiana, que se tornou uma das principais intérpretes da música brasileira.

Serão duas horas de música para emocionar e fazer o público relembrar grandes sucessos como: Negue, Tigresa, Fera Ferida e muitos outros.

Em mais de dez anos de carreira, Deize Pinheiro é considerada uma das grandes vozes femininas do Amapá. Além de cantar MPB, mostra versatilidade vocal na influência jazzística, ritmos afro brasileiro, samba, batuque, marabaixo e ritmos amazônicos.

Realizou várias turnês internacionais na França e na Guiana Francesa, e participou de festival de música representando o Brasil na Franca. Já fez várias apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre entre outros estados.

“Deixei as músicas me escolherem. Montei um repertório que emociona e fala comigo. É sempre um grande desafio interpretar Maria Bethânia pela grandeza que ela representa no cenário musical. O show é uma declaração de amor à genialidade de Bethânia”, declara Deize Pinheiro.

Serviço

Show Especial Maria Bethânia, de Deize Pinheiro.

Data: 30 de junho (sexta-feira) e 01 de julho (sábado).

Hora: a partir das 20h.

Local: Farofa Tropical Gastrobar.

Endereço: Rua São José, 1024, Centro de Macapá.

Entrada: mesa (R$ 75,00); ingresso individual (R$ 20,00).

Informações: 98137-3130 e 99112-5488

