Exposição traz obras que exploram a conexão entre a poesia visual e formação inicial em artes visuais

O projeto de extensão Apotheke em Dissidência, do curso de Licenciatura em Artes Visuais, abre nesta segunda-feira, 26, a exposição “Poéticas Visuais na Pesquisa e na Formação Inicial: Perspectivas para Ampliar Horizontes”. A exposição acontece no Espaço de experimentações artísticas Fátima Garcia, que fica no prédio do Departamento de Letras e Artes (Depla), campus Marco Zero do Equador da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá (AP). A entrada é franca e aberta ao público em geral.

O objetivo da exposição é compartilhar o trabalho desenvolvido pelos estudantes e pesquisadores(as) que exploraram as conexões entre a poesia visual e a formação inicial. “Acreditamos que essa exposição será uma excelente oportunidade para ampliar horizontes no campo da Arte/Educacão e para conhecer as perspectivas emergentes nesse contexto. Sua presença é muito importante para enriquecer o debate e fortalecer a comunidade acadêmica”, avalia o idealizador e curador da exposição, Prof. Dr. Fábio Wosniak.

A curadoria da exposição é de Fábio Wosniak e Vivian Coelho e traz obras de Adriane Freire, Adriano Cardoso, Andrew Mirdões, Charline Almeida, Denne Santos, João Félix, Juarez Junior, Karina Campos, Lukah Miranda, Marinna Cavalcante, Maria Lopes, Napoleão Guedes, Natália Muniz, Pedro Corrêa e Viviane Coelho.

Apotheke em Dissidência

Sob coordenação do Prof. Dr. Fábio Wosniak, o projeto de extensão “Apotheke em Dissidência” tem como objetivo oferecer oficinas, palestras, minicursos e aulas abertas que envolvam a temática do Artista Professor Pesquisador em articulação com as práticas artísticas dissidentes. A intenção é oportunizar um espaço para conhecimento e aprofundamento sobre determinadas técnicas e conteúdos da linguagem pictórica em consonância com a prática docente.

Outro objetivo é o de oportunizar conversas e trocas de saberes com artistas que tenham conhecimento e notoriedade no meio artístico. A metodologia utilizada será a de promover encontros quinzenais, para estudos teórico-práticos no laboratório de ELVIS. Para as aulas abertas e palestras será utilizado o formato on-line, sendo que este espaço oportuniza um melhor alcance para o diálogo com os convidados de outros estados e países.

Saiba mais sobre o projeto de extensão no site www.poeticasdissidentes.com e no perfil do Instagram @poeticasdissidentes.

Serviço

Exposição “Poéticas Visuais na Pesquisa e na Formação Inicial: Perspectivas para Ampliar Horizontes”.

Abertura dia 26 de junho de 2023, às 18h30, no Espaço de Experimentações Artísticas Fátima Garcia, que fica no prédio do Departamento de Letras e Artes (Depla) da Unifap, campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 2, bairro Universidade, Macapá-AP). A entrada é franca e aberta ao público em geral.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...