Amor e Erotismo são temas de novo livro do escritor Marcio da Paixão Barros

O escritor Marcio da Paixão Barros, nascido no Pará, mas radicado no Amapá desde 2006, lançará no dia 7 de julho, no Museu Sacaca, a partir das 17h30, a sua segunda obra literária, desta vez, um livro de poemas intitulado Lambidestro. A obra reúne 83 textos, os quais abordam como principal temática o amor e suas diversas formas de expressão e, também, o erotismo, de maneira meticulosa, porém, sem comedimentos. Além dessas temáticas, a obra caminha por assuntos como saudosismo, crítica social e reflexões sobre a condição humana.

De acordo com o autor, o termo Lambidestro nasceu de uma brincadeira com as palavras e das possibilidades que a língua – falada ou escrita – pode dar aos mais variados sentimentos. “Gosto de brincar com os diversos sentidos que a palavra apresenta, por isso, sou fascinado pela linguagem, haja vista que ela está sempre em constante transformação. É por meio da língua e da linguagem que se pode criar as mais diversas histórias e falar dos mais diversos sentimentos sejam eles bons ou ruins. A língua possibilita tocar o leitor com as palavras certas”, explica o escritor. O livro conta ainda com ilustração do artista visual Igum D’jorge, que fez um casamento perfeito com os poemas.

Foto: Pedro Stkls

Para Marcio Barros, este trabalho é como um filho. E, apesar de ser a sua segunda publicação, este projeto se concretiza como um grande passo na sua carreira de escritor. “Com este trabalho tenho sentido uma emoção ímpar a cada passo dado, desde sua construção, criação da capa, das ilustrações, até o recebimento dos livros impressos em minha casa. Tem sido um momento de intensa felicidade, um sentimento que somente a poesia é capaz de proporcionar”, comenta.

O autor salienta ainda que o livro segue aspectos peculiares e quem o ler pode notá-lo, às vezes inquieto e até mesmo arredio, com características que podem causar estranhamento ao primeiro contato. Mas, ao final, cada qual verá nele um pouco de si e um tanto do que é a vida e seus mistérios inerentes. Afinal, Lambidestro tem a pretensão de dialogar, quebrar paradigmas e mostrar as várias facetas da língua.

Sobre o autor

Foto: Pedro Stkls

Marcio da Paixão Barros, tem 45 anos, é poeta e contista, nasceu na vila de pescadores chamada Aricuru, na cidade de Maracanã, no Pará. É graduado no curso de Letras pela Universidade do Estado do Pará – UEPA. Formou-se também como Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Advoga desde 2014. Atualmente é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amapá e professor. Publicou, em 2021, o livro Prazer: Prosa & Poesia, com o pseudônimo de Eros Paixão, livro de contos que narra aventuras eróticas tendo como cenário a cidade de Macapá. Atualmente divide sua paixão pela escrita com o pedal e a jardinagem.

Serviço:

Lançamento de Lambidestro de Marcio da Paixão Barros

Data: 7 de julho

Local: Auditório do Museu Sacaca

Horário: 17h30

Valor do livro: R$ 40,00 (comercializado no local do evento)

Texto: Thiago Soeiro

Fotos: Pedro Stkls

