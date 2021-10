Carreta da Mulher retoma atendimentos de saúde no Conjunto Macapaba a partir desta terça-feira (19)

A carreta funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e está estacionada na Rua Francisco das Chagas Bezerra, Conjunto Macapaba 1, ao lado do Centrinho 2.

A partir desta terça-feira (19), a Unidade Móvel Saúde da Mulher passa a ofertar serviços de saúde no Conjunto Macapaba 1. Consultas ginecológicas, PCCU, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Ultrassonografia transvaginal e das mamas serão ofertados no local.

Para ter acesso aos atendimentos de PCCU e testes rápidos, é necessário levar originais do Cartão do SUS, RG e CPF. Já para realização da altrassonografia, é preciso apresentar os documentos citados acima mais cópia do comprovante de residência. A carreta funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e está estacionada na Rua Francisco das Chagas Bezerra, Conjunto Macapaba 1, ao lado do Centrinho 2.

A secretária Municipal de Saúde, Karlene Lamberg, destaca a importância do retorno da unidade móvel ao Macapaba. “Estamos garantindo um atendimento de qualidade para as moradoras do conjunto e é gratificante retomar os serviços da unidade neste mês que é de prevenção e cuidado com a saúde de nossas mulheres”, frisou.

Palestras e verificação de pressão também fazem parte dos atendimentos realizados pela equipe de seis profissionais de saúde que estarão na unidade. A carreta busca atender as mulheres do Macapaba e bairros adjacentes.

“Nós vamos atender especificamente o público feminino. Vamos ensiná-las a fazer o autoexame das mamas que é importantíssimo e coletar o PCCU nas mulheres”, explicou a coordenadora da Unidade Móvel, Francisca Oliveira.

Na unidade será possível ainda realizar consulta de planejamento familiar. “Para aquelas que pretendem tomar anticoncepcional será feita a consulta com enfermeiro, que irá prescrever o contraceptivo adequado para cada mulher”, destacou.

O agendamento será realizado toda segunda-feira, sendo ofertadas 15 vagas e assim sucessivamente. A unidade móvel de saúde da mulher irá permanecer no Conjunto até a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Macapaba.

Unidade Móvel Saúde da Mulher

A carreta é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal Fátima Pelaes (MDB). A unidade tem como finalidade levar serviços básicos de saúde para moradoras de bairros mais distantes e exames específicos voltados ao público feminino.

Ana Cleide Torres

Secretaria Municipal de Saúde

