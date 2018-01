Cursinho gratuito preparatório para o Enem da Unifap abre inscrições no dia 29 de janeiro

O projeto de extensão UniENEM, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que oferta aulas gratuitas preparatórias para o ingresso no ensino superior a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, abre seleção de alunos para preenchimento de 150 vagas, em três turmas. As inscrições iniciam no dia 29 de janeiro e seguem abertas até 9 de fevereiro de 2018, das 14h30 às 17h30, na sala da coordenação do Programa de Inclusão, Acesso e Permanência (Piap) , situada no Centro de Vivências do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

No ato da inscrição, o candidato deverá levar 1 Kg de alimento não perecível, que será doado a instituições beneficentes, uma foto 3×4 e cópia dos documentos relacionados no edital de seleção. Poderão inscrever-se alunos matriculados no último ano dos cursos de ensino médio e ensino médio integrado à educação profissional técnica das instituições públicas e pessoas que concluíram o Ensino Médio.

As aulas do UniENEM serão no período vespertino, de segunda a sábado, das 14h às 18h20min. O resultado final da seleção será divulgado até o dia 14 de fevereiro e o período de matrícula será de 19 de fevereiro a 2 de março de 2018. A previsão é que as aulas iniciem no dia 12 de março.

Confira a íntegra do edital no site da Unifap.

Unienem ̶ O Projeto de Extensão UniENEM é um curso preparatório oferecido para alunos egressos do ensino médio da rede pública ou concluintes do ensino médio que sejam economicamente carentes. O objetivo principal do projeto é a qualificação dos alunos para o acesso ao ensino superior. As aulas são ministradas por alunos dos cursos de licenciatura da Unifap.

Serviço

Seleção de alunos para composição de turma e formação de cadastro reserva do Projeto UniENEM. Inscrição gratuita de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018, das 14h30 às 17h30, na sala da coordenação do Programa de Inclusão, Acesso e Permanência (Piap) , situada no Centro de Vivências do campus Marco Zero do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, Km 2, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). 150 vagas. Edital disponível aqui. Informações pelo telefone 3312-1752 ou piap.unifap@gmail.com.