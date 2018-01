Campanha no Tocantins intensifica atendimento e ações de prevenção à hanseníase

Como parte das ações da campanha Janeiro Roxo, Tocantins realizou, no último fim de semana, um mutirão de cirurgias para pacientes com hanseníase. Os procedimentos ocorreram no Hospital Regional de Paraíso e no Hospital Geral de Palmas (HGP).

A campanha tem o objetivo de reforçar o compromisso de controlar a doença, além de promover o diagnóstico e o tratamento correto.

A programação do Janeiro Roxo no estado também inclui o plano de ação para enfrentamento da hanseníase que será lançado no dia 29. A partir desse dia até 3 de fevereiro, o HGP vai intensificar as consultas ambulatoriais, com sete consultórios atendendo casos exclusivos da doença.

O Estado vai receber ainda no dia 6 de fevereiro uma carreta, resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a empresa Novartis, equipada com um laboratório de diagnóstico da hanseníase e remédios para o tratamento da doença.

No ano passado, Tocantins registrou 1.411 casos da doença, sendo 267 casos novos. No ano anterior, o estado apresentou um total de 1.585. Destes 1.327 casos novos.

A hanseníase é uma doença crônica e transmissível que afeta principalmente pele e nervos.

