Programa Fala Amazônia estréia hoje na Amazônia Brasil Rádio Web

O Programa Fala, Amazônia! desta terça-feira 23 de janeiro de 2018 entrevista o Mariano Cenamo, cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o Idesam, que nos fala sobre alternativas para a conservação ambiental, o desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas. Vamos entrevistar também a jornalista Ana Graz, da TV Brasil, que vai falar sobre documentário que está sendo realizado sobre a situação do saneamento básico nas capitais dos estados brasileiros, e sobre sua visita a Macapá.

Teremos a participação do professor Roni Lomba que vai entrevistar a pesquisadora Eliane Aparecida Cabral da Silva sobre as mudanças nas regras de regularização de terras públicas na Amazônia e no Amapá. Avaliando quem ganha e quem perde ? Também vamos fazer o giro de notícias e na nossa programação os momentos musicais para descontrair esse começo de tarde. Fiquem conosco nesta hora que o Programa Fala Amazônia desta terça tem isso e muito mais pra vc!

O Fala. Amazônia é gerado na Rádio Universitária FM e retransmitido na Web pela Amazônia Brasil Rádio Web

