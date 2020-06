Nova Unidade Básica Covid Santa Inês registra 251 atendimentos médicos no primeiro dia

A nova Unidade Básica Covid Santa Inês, implantada na quadra esportiva do bairro, iniciou seus atendimentos à população nesta sexta-feira, 12, e contabilizou 251 atendimentos médicos no primeiro dia. O espaço funciona 24 horas, com atendimento exclusivo para os casos de Coronavírus. É a quarta unidade de saúde de referência para atendimentos de Covid-19 no município, somando com as UBS’s Lélio Silva (zona sul), Álvaro Corrêa (zona norte) e Marabaixo (zona oeste).

“A unidade vem para reforçar o primeiro atendimento de casos de Covid-19 no município, que já vem sendo realizado em três outras unidades de referências”, destacou a secretária de Saúde de Macapá, Gisela Cezimbra. A unidade está sendo gerenciada pela Organização Social.

A instalação provisória conta com quatro consultórios médicos, sala de estabilização com três leitos, sala de medicação com 10 cadeiras para medicação endovenosa, quatro banheiros adaptados para pessoas com deficiência, sala de repouso para profissionais de saúde, farmácia, sala de coleta, necrotério e copa.

Na nova unidade, são realizados os primeiros atendimentos aos pacientes suspeitos ou em casos confirmados de Covid-19, como consulta médica, teste rápido (a pedido do médico), dispensação de medicação, primeiros atendimentos aos pacientes, medicação endovenosa e estabilização de pacientes que possam chegar à unidade com agravamento. Também é feita a triagem dos pacientes com classificação de risco e direcionamento para atendimento por prioridade.

De acordo com o diretor técnico da unidade, Dr. André Franco Ribeiro, serão cerca de 20 profissionais, diariamente, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e farmacêutico, dentre outros funcionários atuando na unidade. “Nós teremos por dia 4 médicos atendendo nos consultórios, e um médico extra, que fará atendimento nas salas de observação e estabilização, e que também, se necessário, poderá substituir o médico que esteja atendendo, caso ele precise se ausentar do consultório por algum momento, além de outros profissionais”, explicou.

O espaço conta com uma ambulância para o transporte de paciente, caso seja necessário. A instalação provisória custou R$ 586.338,99, proveniente de recursos destinados ao combate à Covid-19 no município. Ela foi construída em 12 dias e atende a Resolução RDC50, para o atendimento na atenção primária. Ela está instalada na antiga quadra esportiva do bairro Santa Inês.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Karla Marques

Assessora de comunicação

Fotos: Cleito Souza

Curtir isso: Curtir Carregando...