Coronavírus: taxa de isolamento social no feriado de Corpus Christi foi abaixo de 50% em Macapá

O número de pessoas que têm adotado o distanciamento social em Macapá tem caído dia após dia e baixou para 45% neste feriado de Corpus Christi, 11 de junho, índice distante da taxa considerada ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 70%, para tentar impedir o avanço rápido da doença. Embora a prefeitura tenha reforçado a campanha de que a baixa circulação de pessoas é essencial para evitar aumento de casos de Covid-19, algumas pessoas vêm burlando a quarentena.

Os dados coletados são da Empresa de Inteligência de Dados (InLoco), que revelou ainda que no início da semana, domingo, 7, o percentual chegou a atingir 52%. Entretanto, seguiu com 43% na terça-feira, 9. Na quarta, 10, atingiu 43,1%. A análise foi feita com base no monitoramento de telefones celulares na capital.

“Em quase todos os casos, os índices estão abaixo da média nacional considerada ideal, que é de 70%. O isolamento social é considerado eficiente para conter a Covid-19, por impedir que portadores do vírus infectem outras pessoas, ao mesmo tempo que pessoas que até aqui não contraíram o vírus são mantidas seguras em suas casas. Contudo, para ser considerado eficiente, autoridades de saúde recomendam porcentagens acima de 60% da população praticando o distanciamento”, disse o secretário municipal de Planejamento, Paulo Mendes.

A Prefeitura de Macapá tem trabalhado diariamente no combate à Covid-19. São ações como barreiras sanitárias, fiscalizações para fazer valer o decreto da quarentena e evitar aglomerações, distribuição de máscaras por meio do projeto “Costurando Vidas”, desinfecção e higienização de prédios públicos, unidades de saúde, estacionamentos, paradas de ônibus e ruas que ainda apresentam movimentação de pessoas.

Coronavírus: por que devemos ficar em quarentena?

Ela é essencial para evitar que a Covid-19 passe das pessoas doentes para as que estão saudáveis e, apesar de ser altamente contagioso, o Coronavírus pode ser prevenido seguindo algumas recomendações:

* Quarentena imposta pela administração municipal;

* Não frequentar locais com aglomeração de pessoas;

* Lavar as mãos frequentemente;

* Higienizar as compras feitas na rua com álcool em gel, quando chegar em casa;

* Resolver pendências na rua apenas quando for imprescindível;

* Quando for tossir ou espirrar, coloque o braço na frente;

* Não toque no rosto (nariz, boca, olhos) mesmo estando em casa;

* Mantenha sempre o local arejado.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

