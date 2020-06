Amapá tem casos 16.322 confirmados, 10.538 em análise laboratorial, 7.311 pessoas recuperadas e 319 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste sábado, 13, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 16.322 casos confirmados e 10.538 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 12.992 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 639 novos casos confirmados sendo 402 em Macapá, 104 em Santana, 16 em Laranjal do Jari, 1 em Mazagão, 31 em Oiapoque, 8 em Pedra Branca, 21 em Porto Grande, 35 Vitória do Jari, 2 em Itaubal, 5 em Amapá, 2 Ferreira Gomes, 3 em Calçoene e 9 em Pracuúba.

A atualização inclui também 7 novos óbitos, todos em Macapá, ocorridos entre os dias 2 e 30 de maio, que estavam sob investigação, sendo uma mulher e seis homens.

A vítima do sexo feminino tinha 47 anos, sem comorbidades declaradas, ocorrido no HCAL. Entre os homens, três sem comorbidades declaradas, um de 55 anos, ocorrido no Centro Covid-2; um de 77 anos, ocorridos em hospital particular; um de 81 anos ocorrido no HCAL. Um de 45 anos, cardíaco e hipertenso, ocorrido na UBS Marcelo Cândia; um de 86 anos, hipertenso e diabético e outro de 88 anos, hipertenso, ambos ocorridos na UPA Zona Sul.

Assim, o Amapá chega a 319 óbitos (Macapá 192 / Santana 43 / Laranjal do Jari 38/ Mazagão 6/ Oiapoque 7/ Pedra Branca do Amapari 4/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 9/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2). Agora o Estado registra 319 mortes, em 15 municípios.

Entre os recuperados, estão 7.311 (Macapá 3.779 / Santana 451/ Laranjal do Jari 1.447/ Mazagão 128/ Oiapoque 270/ Pedra Branca 337/ Porto Grande 100/ Serra do Navio 246/ Vitória do Jari 92/ Itaubal 39/ Tartarugalzinho 143/ Amapá 79/ Ferreira Gomes 94/ Cutias do Araguari 60/ Calçoene 38/ Pracuúba 8).

Dos 15.683 casos confirmados:

Macapá 6.901

Santana 2.073

Laranjal do Jari 2.275

Mazagão 481

Oiapoque 874

Pedra Branca 1.416

Porto Grande 353

Serra do Navio 323

Vitória do Jari 411

Itaubal 127

Tartarugalzinho 207

Amapá 145

Ferreira Gomes 178

Cutias do Araguari 248

Calçoene 245

Pracuúba 65).

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 15.187, sendo:

Macapá: 7.925

Santana: 2.294

Laranjal do Jari: 1.773

Mazagão: 509

Oiapoque: 307

Pedra Branca do Amapari: 80

Porto Grande: 415

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 645

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 350

Amapá: 130

Ferreira Gomes: 96

Cutias do Araguari: 442

Calçoene: 87

Pracuúba: 80

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 291 pacientes, sendo 147 casos confirmados e 144 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 108 estão no sistema público (46 em leito de UTI / 62 em leito clínico) e 93 estão na rede particular (32 em leito de UTI / 7 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 60 estão no sistema público (3 em leito de UTI /57 em leito clínico), e 84 estão na rede particular (2 em leito de UTI /82 em leito clínico).

Em Isolamento familiar: 8.545

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Curtir isso: Curtir Carregando...