Enrico di Miceli apresenta seu novo trabalho em primeira mão a imprensa de Macapá

Profissionais de comunicação serão as primeiras testemunhas da beleza que emana da arte de Enrico Di Miceli, que na próxima quarta-feira, 25, apresenta em primeira mão para a imprensa seu disco solo Todo Música, e a agenda de compromissos de shows em Macapá, outras capitais e em Caiena. A imprensa, formadores de opinião e influenciadores digitais participarão do Pocket Show com Enrico, que apresentará seu trabalho e ficará à disposição para entrevistas, transmissão via internet e fotos. A partir de 9h, o artista estará recepcionando as equipes no Estúdio Metanóia, no bairro Jesus de Nazaré.

O formato Pocket Show vai permitir que a imprensa tenha acesso não somente às informações, mas que participe de uma audição musical ao vivo, faça registros exclusivos e produza o material jornalístico e de redes sociais com mais liberdade e personalidade. “Vamos valorizar a imprensa, dando aos profissionais, da área cultural ou não, a exclusividade de acesso às músicas do álbum, que no mesmo dia estarão nas plataformas digitais, à agenda de shows e ao Enrico, que estará disponível para um bate-papo e entrevistas”, explica Clícia Vieira Di Miceli, produtora.

Sobre Enrico

Enrico Di Miceli tem 30 anos de carreira musical e figura entre os grandes artistas da Amazônia. Caracterizado pela paixão pela musicalidade, pessoas, tradições e costumes do norte, ele forma com outros artistas, o eco que leva para todos os cantos do Brasil e do mundo a sonoridade Amazônica. Enrico é cantor e compositor de mão cheia, e seu talento está estampado em muitos discos Brasil afora. Em parceria ou sozinho, ele consegue transformar o cotidiano em canções. Com o parceiro Joãozinho Gomes, possui belos trabalhos, a exemplo do CD Amazônica Elegância viabilizado pelo projeto Pixinguinha Editoração.

Tem de tudo no Todo Música

Todo Música é filho único de Enrico, prefaciado por Zeca Baleiro e construído com muita inspiração e parcerias. Tem de tudo, baladas, batuques, bolero, marabaixo, jazz, funk, blues, e a fusão de estilos, como reggae com marabaixo e balada com jazz, mostrando a diversidade e originalidade dos artistas. Tem ainda músicas inéditas, e outras que já foram gravadas e interpretadas anteriormente, fazendo a mistura perfeita de tons e tempos. A faixa Dia Quente, é a única que Enrico não pôs as mãos, é de autoria de Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes, e Encontro dos Tambores já foi lançada em formato de clipe em 2018, e está disponível em canais de internet.

Outra parceria que atravessa o rio Amazonas e une o Amapá ao Pará, é com Nilson Chaves. Enrico divide com ele muitos trabalhos, e além de dirigir Todo Música, Nilson gravou duas faixas na obra, Bacabeira e Pedra de Mistério, que são canções antológicas na biografia musical de Di Miceli.

O pocket show inicia às 9h do dia 25 de setembro, com entrada liberada para a imprensa e influenciadores digitais. O endereço do Estúdio Metanóia é rua Hamilton silva, 528, no bairro Jesus de Nazaré.

