Alunos da rede municipal participarão de Festival Paralímpico de Macapá

Como forma de comemorar o Dia do Atleta Paralímpico, celebrado em 22 de setembro, e promover a integração entre crianças e jovens com deficiência, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará neste sábado, 21, das 8h às 12h, no Sesi, a 2ª edição do Festival Paralímpico. Macapá será uma das cidades sede do evento.

A prefeitura é parceira da ação e faz parte da comissão organizadora na cidade. O Festival Paralímpico acontecerá simultaneamente em 70 cidades brasileiras. Das escolas municipais de Macapá, 16 participarão com um total de 111 alunos. A programação contará com diversas atividades, nas modalidades atletismo, bocha e paravôlei.

“Como parte da programação da Semana da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, realizará o evento. Iremos participar com 111 alunos com deficiência física, visual e intelectual, além de crianças não deficientes”, informa o chefe da Divisão de Educação Especial, Marlon Pastana.

“Este ano, com um aumento significativo dos nossos alunos, que devem participar não somente das atividades esportivas adaptadas, mas de outras como lúdicas, terão a oportunidade de participar e de socializar com outras crianças juntamente com seus professores e familiares”, ressalta Marlon.

O Festival Paralímpico chega em 2019 a sua 2ª edição e tem como objetivo promover a experimentação do esporte adaptado a cerca de 11 mil crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos.

Karla Marques

Curtir isso: Curtir Carregando...