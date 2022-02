Em Macapá, área com lixeira é transformada em jardim

Vários pontos da capital já receberam o serviço de limpeza, plantação e arborização.

Quem passar pela principal avenida do bairro Brasil Novo – Avenida Pinhal, vai observar uma área com plantas e árvores. Desde a semana passada, a Prefeitura de Macapá está trabalhando no local, que antes era uma lixeira. A iniciativa faz parte de um projeto de paisagismo desenvolvido desde 2021 no município.

As ações são realizadas pelas secretarias municipais de Zeladoria Urbana e de Mobilização e Participação Popular (Semmopp). “Os nossos verdinhos limpam a área e, em seguida, entra a equipe de mobilizadores para ajudar na plantação. Os moradores também participam do processo de paisagismo, construímos juntos um espaço mais bonito para a nossa cidade”, afirma a secretária da Semmopp, Rayssa Furlan.

O trecho em questão recebeu os serviços de roçagem, limpeza e remoção de entulhos e lixos que caracterizavam o espaço como uma lixeira viciada. No local está sendo colocado plantas com boa adaptação ao clima e ao solo da região e decoração com pneus reutilizáveis.

Lucivaldo Santos, administrador de empresa e morador do bairro há três anos, fez questão de acompanhar o serviço e ajudar na plantação. “Aqui era uma lixeira viciada e hoje está se transformando em um lindo jardim. Agradecer a Prefeitura de Macapá por atender a nossa solicitação, todos da equipe são atenciosos”, conta.

O administrador faz um apelo à população, “não joguem mais lixo, nos ajude a conservar o local, porque é algo bom para a gente ter um espaço de convivência perto da natureza”, finaliza o morador.

Paisagismo na cidade



Os serviços de paisagismos em lixeiras iniciaram no primeiro semestre de outubro e foram contempladas as avenidas Santarém e Tupis, localizadas no bairro Marabaixo e Muca, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana (Semam) também desenvolve ações de paisagismo em diversos pontos de Macapá.

Disque denúncia



A população macapaense pode ajudar na manutenção da limpeza da cidade. A Zeladoria Urbana reforça o disque denúncia pelo número (96) 99970-1078. As queixas também podem ser feitas no prédio da secretaria, na avenida Maria Quitéria, 317, bairro Trem, zona Sul de Macapá.

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

