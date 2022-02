Três aplicativos para editar fotos que mudaram a sua vida

As fotos dos produtos são de fundamental importância em qualquer projeto de e-commerce. O cliente deve decidir se compra um item antes de poder tê-lo em mãos, por isso é inevitável que preste muita atenção nas imagens. Inúmeros estudos confirmam que a fotografia é um dos aspectos que mais influencia nos clientes.

Tirar boas fotos com a iluminação e os ângulos certos é um primeiro passo essencial, mas o trabalho não termina aí. Qualquer imagem ficará melhor depois de usar um aplicativo de edição de fotos. Além disso, é muito provável que também sejam necessários ajustes técnicos, como dar-lhes o formato adequado, por exemplo, para publicar nas redes sociais, o peso ideal para publicar na web, etc.

A boa notícia é que você não precisa ser um especialista para editar imagens. No mercado atual existem inúmeros aplicativos para editar fotos que são bastante intuitivos e acessíveis a todos os tipos de usuários. Neste artigo, apresentaremos três programas práticos, fáceis de usar e gratuitos —ou quase gratuitos— com os quais você pode dar o toque final às fotos dos seus produtos antes que elas apareçam na sua loja virtual.

Canva, um aplicativo simples e ágil

Canva é possivelmente o aplicativo de edição de fotos de produtos mais prático se você estiver procurando por uma edição rápida. Este aplicativo está disponível em um navegador da web e possui uma versão móvel para Android e iOS.

O ponto forte do Canva é a facilidade de manipular o formato e as dimensões de uma imagem. Além disso, oferece templates para diferentes formatos de publicação e é possível adaptar rapidamente o mesmo design a diferentes formatos. Portanto, é muito útil preparar imagens para redes sociais, cartazes, convites, etc. Os arquivos resultantes podem ser baixados em formato PNG, JPG ou PDF.

Além de tudo isso, o Canva oferece recursos gratuitos para criar infográficos e apresentações e permite baixar as imagens em alta definição (HD). Também é possível trabalhar com vídeos neste aplicativo. O Canva permite aplicar alguns efeitos às fotos, como filtros ou transparências. No entanto, não oferece ferramentas de edição mais avançadas como ajustes de luminosidade.

Adobe Photoshop Express, retoque básico de fotos para todos público

Adobe Photoshop é um programa avançado de edição de fotos muito popular. A versão atual é paga e requer conhecimento intermediário ou avançado de edição de fotos, mas a Adobe queria se abrir para outros tipos de usuários e em 2016 lançou uma versão Express gratuita e fácil de usar do Photoshop.

O Photoshop Express pode ser baixado tanto para dispositivos móveis (iOS e Android) quanto para computadores (Windows). Na verdade, esta versão do Photoshop foi projetada inicialmente para dispositivos móveis. A maioria das alterações nas imagens são feitas a partir da barra lateral e podem ser introduzidas, por exemplo, filtros ou correções pontuais. O Adobe Photoshop Express também oferece uma ferramenta automática de aprimoramento de imagem, com resultados que geralmente não são ruins. Embora os recursos desta versão gratuita estejam um pouco atrasados ​​em relação aos da versão padrão do Photoshop, o selo de qualidade do fabricante da Adobe é sempre perceptível nos resultados.

O Adobe Photoshop Express tem algumas limitações nas imagens que pode manipular. Ele suporta apenas imagens JPG e TIFF e o tamanho do arquivo original é limitado a 16 MB.

Snapseed, um aplicativo de edição de fotos exclusiva para dispositivos móveis

Cada vez mais pessoas preferem trabalhar diretamente com um dispositivo móvel ou tablet, também no campo profissional. Por isso, alguns dos programas deste artigo têm versão mobile e incluímos o Snapseed no tour, que é um aplicativo exclusivamente mobile, disponível para Android e iOS.

No entanto, o fato de ser apenas móvel não é sinônimo de funcionalidade ruim. Embora seja intuitivo, o editor de imagens do Snapseed oferece muitas ferramentas que competem com a edição de fotos de produtos em um desktop. Por exemplo, você pode modificar o contraste e a exposição de uma imagem, ajustar o balanço de branco e remover manchas, entre muitas outras possibilidades. Também é possível controlar diretamente as curvas de nível de brilho.

Tudo isso se soma às opções mais clássicas de redimensionar uma imagem, incorporar filtros, adicionar texto, etc., que costumamos encontrar em todos os aplicativos para editar fotos. Além disso, o Snapseed permite acessar uma lista de todas as edições que você fez na imagem e desfazer algumas de suas alterações anteriores, caso não esteja convencido.

