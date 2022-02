Palmeiras e ‘flores de coral’ enfeitam rotatória na zona sul de Macapá

Paisagismo e limpeza são realizados pela Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Macapá segue regularmente no plano de arborização da capital promovendo a limpeza e paisagismo em rotatórias, canteiros e triângulos presentes em diversos pontos da cidade. Nesta quarta-feira (9), a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana (Semam) realizou o serviço de plantio de mudas arbóreas de palmeiras, ‘flores de coral’ e ‘bruxinhos’ na rotatória do Araxá, zona sul da capital.

Segundo o secretário, Marcelo Oliveira, o planejamento é contínuo e diário, principalmente, com a chegada do inverno amazônico, onde plantas, como capins e matos, crescem muito rápido.

“Nosso objetivo é deixar a cidade esteticamente agradável para os moradores. Não somente nos dias de revitalização, mas no cuidado que os moradores devem ter também”, explica.

As equipes que estão espalhadas nos principais pontos de Macapá já realizaram revitalização nas rotatórias no Renascer, Pedro Lazarino, Hildemar Maia, Monumento do Marco Zero, Shopping Garden, Jovino Dinoá; canteiros da Iracema Carvão Nunes, Mendonça Furtado, Equatorial, Fazendinha, além do paisagismo nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Pantanal, Papaléo Paes, Infraero, Zerão, Centro de Acolhimento Infanto-Juvenil Fazendinha e praças públicas, como da Prefeitura e Praça Pet.

O trabalho de manutenção (limpeza, pintura e roçagem) e paisagismo (plantações de mudas) é coordenado pela Semam através do Grupo Reeducando do Horto Municipal.

Disque Denúncia

É fundamental que a população seja colaborativa com a preservação desses espaços públicos. Por isso, a Semam alerta para que os cidadãos ajudem na denúncia de possíveis furtos das mudas e destruição das reformas através do número (96) 98802-8647.

Horto Municipal

O munícipe interessado nas mesmas espécies de plantas presentes nas rotatórias e canteiros pode solicitar doação de 2 a 3 mudas ao Horto Municipal, no bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. Basta que apresente seu nome, endereço e a planta desejada.

Em caso de indisponibilidade das mudas específicas, o Horto fornece endereços de viveiros localizados nas proximidades para que o cidadão possa comprar individualmente.

Ivo Pantoja

Secretaria Municipal de Comunicação Social

